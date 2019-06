Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League 10’uncu sezonu duyurdu

Ubisoft®, Tom Clancy’s Rainbow Six® Pro League ve Majors için Acer'ın oyun markası Predator ile özel bir ortaklık kapsamında bu hafta Rainbow Six Pro League 10’uncu sezon ile başlayarak Haziran 2019'dan Kasım 2020'ye kadar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika'nın dört bir yanında sürecek olan şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı sponsorluk anlaşmasını duyurdu.

Geçtiğimiz yıllarda e-spor alanında gitgide daha aktif rol alan Acer'ın Predator markası, Rainbow Six Pro League ve Majors resmi PC ve monitör sponsoru olacak ve becerilerini sonuna kadar test edecek olan profesyonel oyunculara çok çeşitli yüksek performanslı oyun donanımları sağlayarak destek olacak. Sponsorluk, Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League 10’uncu sezon ve bu yaz gerçekleşeceği yakın zamanda duyurulan Six Major Raleigh ile başlayacak. Acer, profesyonel takımları ısınma turları ve resmi çevrimdışı maçlar sırasında en son teknolojiye sahip Predator masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve monitörlerle donatacak. Acer, yeni Rainbow Six Siege içeriğini ilk defa keşfedecekleri yüksek performanslı tam donanıma sahip alanlarla birlikte oyunları ve e-spor meraklılarını da destekleyecek.

Bu önemli ortaklık kapsamında, ortak markalaşma ve ortak tanıtımların yanı sıra, hayranlara yönelik küresel çekilişlere katılma daveti ve oyunda özel bir Predator öğesini açan özgün bir oyun içi görev de yer alıyor. Hayranlar ayrıca en son haberler, çekilişler ve yarışmalarda öne çıkanlar için Rainbow Six'i ve Acer Predator'ü sosyal medyada takip etmeye ve yayınları izlemeye de davet ediliyor.

Dünya çapında 45 milyondan fazla oyuncuyu kendine çeken Rainbow Six Siege'in e-spor meraklıları topluluğu büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Şubat ayındaki Six Invitational'da, haftalık izlenme süresinde 2018'e kıyasla %31'lik bir artışla etkileşim açısından anlamlı bir ilerleme daha görüldü.

Acer Inc. Ürün Pazarlama ve Planlama Ortak Başkan Yardımcısı Vincent Lin, "Ubisoft ile güçlerimizi birleştirmek, Acer'ın dünya çapında e-sporu teşvik etme ve yayma girişminde yeni ve heyecan verici bir dönemi başlatıyor. Tom Clancy’s Rainbow Six ünvanları gerçekten efsanevi. Predator oyun performansı PC'leri ve monitörleriyle oyuncuları rekabetin zirvesine taşıdığımız için çok heyecanlıyız." dedi.

"Hem Acer hem de Ubisoft profesyonel e-spor takımlarını desteklemeye yönelik güçlü bir bağlılığı paylaşıyor.” diyen Ubisoft EMEA Satış ve Pazarlama Üst Düzey Başkan Yardımcısı Geoffroy Sardin şöyle konuştu: “Gelecek etkinliklerimiz sırasında bu ortaklığın tam kapsamını sergilemek için sabırsızlanıyoruz. Böylesine önemli bir e-spor ve teknoloji uzmanıyla iş birliği yapmak, büyüyüp olgunlaşan Tom Clancy’s Rainbow Six'in şimdiki ve gelecekteki başarısına duyduğumuz güveni pekiştirdi."

Rainbow Six Pro League, bu yeni sponsorluk doğrultusunda yeni düzenlemelerle geri dönüyor:

Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Amerika olmak üzere dört bölgenin her biri için haftada iki oyun gününü içeren yenilenmiş program,

Profesyonel oyuncuların mümkün olan en rekabetçi ortamda becerilerini göstermesini sağlamaya yönelik harita havuzu güncellemesi,

Rainbow Six e-spor programı içinde daha fazla rekabete yer vermek için otomatik ligden düşme özelliğinin kaldırılması,

Pro League sezonu için ödül havuzunda 626,000 USD'a ulaşan artış (playoff'lar dahil),