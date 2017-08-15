U18 ve U23'te Filenin Sultanları,Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Başantrenörlüğünü Şahin Çatma’nın yaptığı U 18 Milli Takımı, 18-27 Ağustos tarihleri arasında Arjantin’in Rosario ve Santa Fe şehirlerinde yapılacak finallerde Türkiye D Grubu’nda, sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Çin, Japonya ve Peru ile mücadele edecek. Karşılaşmalarını Arjantin’in Rosario şehrinde oynayacak olan Türkiye, Arjantin'e 16 Ağustos Çarşamba günü hareket edecek.

U18 Bayan Voleybol Milli Takımının kadrosunda Eylül Karadaş, Elif Şahin, Simay Kurt, İlkin Aydın, Zeynep Üzen, İlayda İşçimen, Yaprak Erkek, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Merve Atlıer, Selen Durusoy, Fatma Nur Yılmaz ve Ezgi Kara yer alıyor.

10-17 Eylül 2017 tarihleri arasında, Slovenya’nın başkenti Ljubljana ve Maribor şehirlerinde organize edilecek 2017 FIVB 23 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde mücadele edecek U23 Bayan Voleybol Milli Takımı, B Grubu’nda Brezilya, Bulgaristan, Küba, Japonya ve Kenya ile karşılaşacak.

Ataman Güneyligil’in başantrenörlüğünü yaptığı U23 Bayan Voleybol Milli Takımı kadrosunda Ada Germen, Aslı Kalaç, Ayça Aykaç, Bihter Dumanoğlu, Cansu Özbay, Çağla Akın, Ezgi Dilik, Hande Baladın, Hümay Topaloğlu, Melis Yılmaz, Nursevil Aydınlar, Saliha Şahin, Su Zent, Tutku Burcu Yüzgenç, Yağmur Mislina Kılıç, Yasemin Güveli ve Zehra Güneş yer alıyor.

İki şampiyonada grup karşılaşmaları sonucunda ilk 2 sırayı alan takımlar, yarı finalde çapraz eşleşecek. Yarı finalde kazananlar altın madalya, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek. Gruplarda üçüncü ve dördüncü olanlar ise sıralama müsabakaları oynayacak.



