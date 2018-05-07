Tyronn Lue müjdeyi verdi! Cedi Osman...
Sezonun son maçında 39 dakika sahada kalıp, 18 sayı - 7 ribaunt - 6 asist ile maçı bitiren Cedi Osman, play-off'larda ise beklenen süreleri alamamıştı. Cavs koçu Tyronn Lue, dördüncü maç öncesi müjdeyi verdi.
7 Şubat - 9 Mart arasındaki 13 maçta ortalama 20 dakika sahada kalan Cedi, maç başına 8 sayı üretmişti. Sezonun son maçında ise 39 dakika sahada kalıp, 18 sayı - 7 ribaunt - 6 asist ile maçı noktalamıştı.
Cleveland Cavaliers'ın bu sezonki 10 play-off maçının sadece 3'ünde süre alabilen (toplam 13 dakika) Cedi Osman için, müjdeli haberi koç Tyronn Lue verdi.
Clutch Points'in haberine göre, Jose Calderon ve Cedi Osman rotasyona dahil oluyor!
Play-off boyunca Jordan Clarkson, Rodney Hood ve Kyle Korver'a daha çok süre veren Lue, Calderon ve Cedi'yi de rotasyona dahil etmek için çalışmalara başladıklarını söylemiş.
Seride 3-0 önde olan Cleveland, kendi evi Quicken Loans Arena'da, seriyi bitirmek için bu gece sahaya çıkacak.
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