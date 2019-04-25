Türkiye'nin takımı Bahçeşehir Koleji

BENİM için “masumiyet” kelimesinin eş anlamlısı “çocuk”tur bu dünyada... Ve bizler, mevcut devirde çocuklarımıza da onların geleceğine de ne derece sahip çıkabiliyoruz, bu konu gerçekten tartışılır. Günümüzde neredeyse her yetişkin, insanların içine girdiği gerek ruh hâlleri, gerek

se olumsuz tavırlar sebebiyle çocukluk yıllarına dönüp orada kalmak ister. Açıkçası ben de onlardan sadece biriyim... İşte tam da bu sebeple; Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün Mardin’e yaptığı seyahatte çekilen fotoğrafları görünce içim ısındı. O yüzden bu sayfaya taşıdık konuya dair haberi...

6 basketbolcuyla çıkarma...

BAHÇEŞEHİR Koleji oyuncuları ve yöneticileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Mardinli minik öğrencileri sevindirdi. Maçsız geçen haftalarında sporcular, Bahçeşehir Koleji Mardin Kampüsü’ne ve Kızıltepe ilçesinde bulunan Eymirli İlkokulu’na samimi bir ziyarette bulundu. Takım kaptanı Yiğitcan Turna ile birlikte Quino Colom, Marcus Slaughter, Can Altıntığ, Hakan Yapar ve Fatih Cantitiz’den oluşan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü kafilesi, Türkiye’nin kadim kentlerinden olan Mardin’de minik basketbol severlerle bir araya geldi. Medeniyetlerin buluştuğu nadide şehirde önce Bahçeşehir Koleji Mardin Kampüsü’ne ziyarette bulunan sporcular, ardından da Kızıltepe ilçesi Eymirli İlkokulu’na giderek oradaki öğrencilerle bütünleşti.

Gülbin Kılıç: Çok heyecanlandım

BAHÇEŞEHİR Koleji kafilesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi minik çocukları sevindirip, okulun spor malzemeleri ihtiyacını karşılayarak onlara erken bayram sevinci yaşattı. Okullarında ilk kez profesyonel bir basketbolcu ağırladıklarını söyleyen 9 yaşındaki Gülbin Kılıç, “Hayatımda ilk kez bir basketbolcuyla tanıştım. Önce biraz heyecanlıydım ama sonra heyecanım geçti. Bizlerin birer sporcu olması için verdikleri desteklerden ötürü Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz. Bugün onlarla tanışmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Buraya gelip bizi ziyaret ettikleri için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

‘Kariyerimin en özel anlarından biri’

TAKIMIN yıldızlarından Marcus Slaughter, “Bu, kariyerim için de çok özel bir an. Bu kadar uzakta çocuklara dokunmak benim için çok kıymetli. Okula girdiğim an kendi çocukluğuma gittim. Ben de bu şekilde bir okulda yetiştim. Unuttuğum birçok anımı hatırlattı. Bu ve bunun gibi buluşmalar bizim için çok önemli. Böyle günlerde çocuklarla ve gençlerle bir araya gelme, onlarla sohbet etme imkanı yakalıyor ve onların heyecanıyla mutlu oluyoruz. Bu takıma geldiğimizde en önemli hedeflerimizden birinin, okul çağındaki çocukları basketbol ve spora kazandırmak olduğunu biliyorduk. Bu bağlamda çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"BASKETBOL SEVGiSiNi HER YERE TAŞIYACAĞIZ"

Bahçeşehir Koleji Takım Menajeri Alpaslan Aydın, “Sporu seven gençler yetiştirmek bizim mutluluğumuz” dedi.

MARDİN ziyaretinde kulüp adına konuşan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Menajeri Alpaslan Aydın şunları söyledi: - Kulübü kurduğumuz ilk günden itibaren hep aynı şeyleri söyledik. Bu ülkenin en ücra köşesine kadar basketbol sevgisini taşımak için mücadele ediyoruz. Spor yapan, sporu seven gençler yetiştirmek bizim için çok kıymetli, çok önemli... En başından beri en büyük hedefimiz bu... İşte bu yüzden de Mardin’deki Eymirli İlkokulu’na geldik. - Bu hafta maçımız olmadığı için fırsatı 23 Nisan Ulusual Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi onlara dokunarak, onları mutlu ederek değerlendirmek istedik. İyi ki geldik. Hepimiz çok mutluyuz.

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