Türkiye’nin ilk espor zirvesi İstanbul’da yapıldı

“Brands engage with Esports” söylemiyle, espor ve gaming ekosistemindeki paydaşlarını markalarla buluşturan zirvede, sektörün önemli isimleri esporu her yönüyle ele aldı.

Türkiye’den ve yurtdışından alanının yetkin isimlerinden oluşan çok sayıda konuşmacıya ev sahipliği yapanESPORTS.con; InGame Group ana sponsorluğunda, Vestel ve Ininal sponsorluğunda,Tab Gıda, Nielsen, Sunset Gıda, Nestle Professional katkılarıyla gerçekleştirildi. Spor dünyası ve kulüplerin yanı sıra pazarlama ve iletişim profesyonellerinin de geleceğine yön verecek espor trendlerinin masaya yatırıldığı zirvede, espor alanındaki gelişmeler konusunda bilgisini derinleştirmek isteyenler için içerikler, espora yatırım yapan marka ve kurumların başarı hikayeleri, sporcu, kulüp, sponsor ve teknoloji üreticileri ekseninde esporun geleceğine dair öngörüler paylaşıldı.

Dünyada en fazla taraftarı olan spor dalı olan espor ile markaların ilk büyük buluşması: ESPORTS.con

Espor bugün dünyanın en fazla taraftarı olan spor dalı olarak konumlanıyor. Marketing Türkiye önderliğinde ve Think Event organizasyonuyla, pazarlama profesyonelleriyle espor ekonomistlerini bir araya getiren Türkiye’nin ilk espor konferansı ESPORTS.con, InGame Group’un mekan sponsorluğuyla Nonstop Zula Espor Merkezi’nde düzenlendi. Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, Nielsen Europe Espor Başkanı Michael Heina, 1907 Fenerbahçe Başkanı Sina Afra, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı, Beşiktaş Kulübü Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, spor yorumcuları Okay Karacan ve Kaan Kural gibi alanında uzman pek çok isim espora ilişkin vizyonlarını aktarmak üzere zirvede konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvenin açılışında konuşan TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir; Esporun ilk kez bu kadar kapsamlı konuşulacağı bu konferansın Türkiye’nin ilk espor merkezi olan NonStop Zula Espor Merkezi’nde gerçekleşmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti. 2000’li yıllardan beri hayatımızda olan espor alanındaki farkındalığın özellikle son 4-5 yıldır çok arttığını vurgulayan Özdemir, “TESFED olarak yaptığımız da Türkiye’de esporun çerçevesini çizmek oldu’’ dedi.

3 büyükler ESPORTS.con’da buluştu

Spor yorumcusu Okay Karacan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Yeni Nesil Taraftar Yaratmak“ başlıklı panelde 3 büyük takımın yöneticileri biraraya geldi. Panelde konuşan InGame Group kurucu ortaklarından Genco Alp de, yerli oyun Zula’nın Süper Ligi’nde yirmi bine yaklaşan bir esporcu havuzları bulunduğunu ve on takımla ligi başlattıklarını vurgulayarak şöyle devam etti;

“Gençlerin çok yoğun ilgisi var, ikinci sezonda izleyici sayısı 5 milyona yaklaştı. Zula Espor Markası altında farklı turnuvalar yapıyoruz. Dünya çapında 21 milyonu geçen oyuncu sayımız var. Bir Türk firması olarak sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz uluslararası çapta esporcular yetiştirmek.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı da: “Galatasaray gençlere dokunmalı. Bunun da en kolay yolu espor. Bu yüzden espora çok ciddi yatırım yapıyoruz. 3-4 yıl içinde espor futboldan sonra en önemli branş olacak” dedi.

1907 Fenerbahçe Başkanı Sina Afra da: “Önümüzdeki 3-4 yıl içinde muazzam bir gelişme yaşanacak. Türkiye’de espor alanında inanılmaz bir potansiyel var. Fenerbahçe olarak gençlerin olduğu yerde olmak istiyoruz. Espor finallerinin biletleri pop star konserlerinden bile fazla satıyor ve tükeniyor” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu da, esporun geleceğine inandıklarını ve espora büyük önem verdiklerini, Beşiktaş’ın espor yapılanmasının global büyümesinin ana kollarından biri olduğunu söyledi.