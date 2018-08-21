Türkiye'nin gururu Sümeyye Boyacı Hürriyet'e konuştu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Fatih SABOVİÇ
21.08.2018 - 20:31, Son Güncelleme:

Türkiye'nin gururu Sümeyye Boyacı Hürriyet'e konuştu!

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Türkiye'nin gururu Sümeyye Boyacı Hürriyet'e konuştu!

Engeller, herhangi bir canlının yalnızca ruhunda var olabilen hatalı yaklaşımlardan ibarettir... Hayatta bu bakış açısına kavuşabilmemi, Adana Genç Engelliler Spor Kulübü Kurucusu Celal Karadoğan sağlamıştı...

Yazının girişindeki cümlenin doğruluğunun yakın dönemdeki en önemli örneği oldu Sümeyye Boyacı...

Doğuştan iki kolu olmayan ve kalça kemiği çıkık şekilde dünyaya gelen Sümeyye; birey olmanın, umut etmenin, hayatı sevmenin güzelliğini gösteriyor.

“Buralara ailem sayesinde geldim”

İrlanda’daki Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstünde şampiyon olan 15 yaşındaki Sümeyye, Hürriyet’e konuştu. İşte o röportajın satırbaşları...

*Yüzmeye 5 yaşında başladın. Ailenin desteği nasıldı?

- Annemin teşvikleri ile başladım. Ailemin gerek maddi, gerek manevi desteği çok büyük... Onlar olmasa buralarda olamazdım.

* Yüzmek senin için ne ifade ediyor?

- Her zaman yüzmeye başlamadan önce hissettiğim bir heyecan var. O asla bitmiyor. Aşık olmuşsunuz da, ayaklarınız mutluluktan yerden kesiliyor gibi...

Türkiye’de artık mantalite değişmeli”

 * Türkiye’de yıllarca evinden çıkamayan, hiç sevip sevilemeyen, sosyal yaşama katılamayan engelli bireyler için neler söylemek istersin?

- Ne yazık ki ülkemizde engellilere rahatsız edici gözlerle bakılıyor. Ama şu sıralarda ben ve diğer engelli sporcuların başarıları göz önünde olduğundan bu durumun değişmeye başlayabileceğini hissediyorum. Yine de engelsiz insanlar gibi normal bir hayat sürdüğümüz sürece, bize dışarıda üzücü gözlerle bakılıyor. Bu önyargıları ve mantaliteyi değiştirmek gerekiyor. Bu yüzden kendimizi her daim sosyal alanlarda kanıtlamak ve göz önünde olup, daha büyük başarılar elde etmek zorundayız.

 * Çok genç yaşta büyük başarılar elde ettin. Türk halkına bir mesajın var mı?

- Ülkemle gurur duyuyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi Türk milleti çalışkan ve zekidir. Bu yüzden de asildir. İnsanların, artık ünlülerin yediklerinin, giydiklerinin fiyatı yerine sporcularının ve sanatçılarının başarılarını konuşması ve yenilerini yetiştirmeye çalışması gerektiğine inanıyorum. Bu yönde ilerlersek, Atatürk’ün istediği gibi bir millet olacağız, ona layık olacağız ve her zaman, hiç durmadan gelişmeye başlayacağız.

 

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