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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.05.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan Tolga Öcal açıklaması

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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan Tolga Öcal açıklaması

Türkiye Yüzme Federasyonu, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın son gününde finişe ilk sırada gelmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'e çarparak düşüren 40-44 yaş kategorisi sporcusu Tolga Öcal'la ilgili açıklama yayımladı.

Federasyonun açıklamasında, 1-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın son gününde yaşanan sportmenlik dışı davranışın, yüzme camiasında büyük bir üzüntüye yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yaşanılan bu durumun federasyon yönetimimiz tarafından affedilir hiçbir yanı olmadığı gibi, talihsiz olayı kınadığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Yaşanılan hadiseyle ilgili, Tolga Öcal isimli sporcu, yarış sırasında Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda diskalifiye edilmiştir. Adı geçen sporcu daha sonrasında disiplin kuruluna sevk edilerek, konuyla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." denildi.

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