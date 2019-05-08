Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan Tolga Öcal açıklaması
Türkiye Yüzme Federasyonu, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın son gününde finişe ilk sırada gelmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'e çarparak düşüren 40-44 yaş kategorisi sporcusu Tolga Öcal'la ilgili açıklama yayımladı.
Federasyonun açıklamasında, 1-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın son gününde yaşanan sportmenlik dışı davranışın, yüzme camiasında büyük bir üzüntüye yol açtığı ifade edildi.
Açıklamada, "Yaşanılan bu durumun federasyon yönetimimiz tarafından affedilir hiçbir yanı olmadığı gibi, talihsiz olayı kınadığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Yaşanılan hadiseyle ilgili, Tolga Öcal isimli sporcu, yarış sırasında Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda diskalifiye edilmiştir. Adı geçen sporcu daha sonrasında disiplin kuruluna sevk edilerek, konuyla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle