Türkiye Venezuela basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Venezuela basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını Çin'de sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası'nın ilk maçında Porto Riko'yu 72-64 yenmişti. Gözler şimdi Venezuela ile oynanacak maçta. İşte, Türkiye Venezuela basketbol maçına ilişkin ayrıntılar...
Milli takım, Suzhou kentinde katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki yarı final maçında 25 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da Venezuela ile karşılaşacak. Karşılaşma, FIBA'nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
MİLLİLER PORTO RİKO MAÇINDAN GALİP AYRILDI
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 72-64 yendi. Ay-yıldızlı ekipte Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayı kaydetti.
MİLLİ TAKIM ŞANGAY YOLCUSU
Ay-yıldızlılar, Atlas Challenge Turnuvası'nın ardından 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.
Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.
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