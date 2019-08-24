Türkiye Venezuela basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTürkiye Venezuela basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Türkiye Venezuela basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
24.08.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Türkiye Venezuela basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Venezuela basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Venezuela basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını Çin'de sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası'nın ilk maçında Porto Riko'yu 72-64 yenmişti. Gözler şimdi Venezuela ile oynanacak maçta. İşte, Türkiye Venezuela basketbol maçına ilişkin ayrıntılar...

Milli takım, Suzhou kentinde katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki yarı final maçında 25 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da Venezuela ile karşılaşacak. Karşılaşma, FIBA'nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

MİLLİLER PORTO RİKO MAÇINDAN GALİP AYRILDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 72-64 yendi. Ay-yıldızlı ekipte Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayı kaydetti.

MİLLİ TAKIM ŞANGAY YOLCUSU

Ay-yıldızlılar, Atlas Challenge Turnuvası'nın ardından 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.

Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Werder Bremen 2-3 Hoffenheim
Keçiörengücü: 1 - Osmanlıspor: 0
Çağlar Söyüncü asist yaptı, Leicester City 3 puanı kaptı
Trabzonspor AEK rövanş maçı ne zaman?