Türkiye Slovenya basket maçı ile potada milli heyecan devam ediyor. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. mücadelesinde Slovenya ile karşılaşacak olan Türkiye, bir üst turu garantileyebilmek için galibiyet serisine devam etmeyi amaçlayacak. Peki, Türkiye Slovenya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

TÜRKİYE SLOVENYA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında Türkiye, Slovenya ile karşılaşacak. Ankara'da oynanacak karşılaşma 19.00'da NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Antrenman öncesinde AA muhabirine konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, iyi bir ekip kurduklarını, geldikleri noktanın da bunu gösterdiğini ifade etti.



Başantrenör Ufuk Sarıca ve sporcuları kutlayan Türkoğlu, "Böyle turnuvalara başlarken ister istemez sporculuktan gelen alışkanlık gereği en üst seviyeleri hedefliyoruz. Bu anlamda iyi bir ekip kurduğumuza inanıyoruz. Bizi mutlu edecek sonuçlar aldığımız için doğru tercihler yaptığımızı görüyoruz." diye konuştu.



Konuşmasında kulüplere de ayrı bir parantez açan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa maçları sürecinde kulüplerimizin yanımızda olması, bu başarıda onların da katkısını ortaya koydu. Milli takımda şu an iyi bir atmosfer var. İki maç kala Dünya Şampiyonası finallerine gitme hakkı kazandık. Cuma günü son resmi maçımızı Ankaralı sporseverlerin önünde oynamış olacağız. Ankara'nın bu süreçte bize şans getirdiğine inanıyoruz. Ankaralı taraftarlara ne kadar teşekkür etsek azdır."

Başkan Hidayet Türkoğlu, iyi bir jenerasyona sahip olduklarını belirterek, "Olimpiyatlarda bireysel olarak bizi başarıyla temsil eden sporcu arkadaşlarımız var. Biz de erkek mili takımı olarak bu başarının devamının gelmesi dileğiyle en büyük isteğimiz olimpiyatlara gitmektir. Çin'de de güzel bir turnuva geçirirsek, sanırım bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Sporculukta herkesin isteği olimpiyatlara gitmektir. Bizim jenerasyon buna hiçbir zaman şahit olamadı ama yönetici anlamında şahit olursak sporculuktan daha mutlu ve gururlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



UFUK SARICA: "HERKES GAYET MORALLİ VE İSTEKLİ"



A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Slovenya karşısında galip gelmeleri gerektiğini söyledi.



Karşılaşmadan önceki son antrenmanı yaptıklarını, Cuma günü de şut çalışmasıyla kampı tamamlayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Herkes gayet moralli ve istekli. Sakatlık yaşamadık. Bundan dolayı da mutluyum. Cuma günü Slovenya karşısında önemli bir galibiyet alıp, sonra liderlik kısmı için İspanya'ya geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Slovenlerin her zaman basketbolun içinde bir ekol olduğuna dikkati çeken Sarıca, "Dünya sıralamasında 7. sırada olan ekol bir ülke ile oynayacağız. Sahada basketbol oynamadan kazanmak mümkün değil. Bunun bilincindeyiz. Son iç saha maçımızı oynayacağız. Hepsini kazandık. Ankaralı basketbolseverlerin önünde şölen havasında, hem kazanarak hem de kutlayarak, inşallah onlar bizi yolcu eder, biz de onlara bir galibiyet armağan ederiz." şeklinde görüş belirtti.



SİNAN GÜLER: "ÖNÜMÜZDE İKİ ÖNEMLİ MAÇ VAR"



Milli basketbolcu Sinan Güler de grupta iki önemli maç oynayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Dünya Kupası'na katılma hakkını yakalamamıza rağmen önümüzde iki önemli maç var. Ankara'daki ortamın nasıl olacağını biliyoruz. Cuma günü oynayacağımız maç önemli. Bu ikisi enerjimizi ve birlikteliğimizi gösterebileceğimiz maçlar. Herkesin birlikte oynamaktan keyif aldığı iki maç yapacağız. Umuyorum ki güzel sonuçlarla beraber bunu da taçlandırırız. Ankara'da özel ve büyülü anlar yaşıyoruz."