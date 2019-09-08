Türkiye Sırbistan voleybol final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Filede Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Sırbistan arasındaki final mücadelesi adeta nefesleri kesiyor. Milliler Olimpiyat ikincisi Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonluğu ipini göğüslemeyi planlıyor.
Türkiye, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek 16 yıl sonra finale yükseldi. Miller final etabında Balkanlar'ın güçlü ekibi Sırbistan'la şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor. İşte, Türkiye Sırbistan voleybol final maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
Ankara Spor Salonu'ndaki Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçının başlama saati 19:30.
Bu heyecan dolu maç TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
1. SET:
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A MİLLİ TAKIM TARİHİNDE İKİNCİ KEZ FİNALDE
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Takım, tarihinde ikinci kez finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı. Müsabakayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.
Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti. Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.
Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.
SIRBİSTAN'IN MAĞLUBİYETİ YOK
Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.
BAKAN'DAN MİLLİLERE TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale adını yazdıran milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."
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