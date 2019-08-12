Türkiye Senegal basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta?
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Senegal ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Senegal basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos'ta (bugün) Senegal ile karşılaşacak. İşte, Türkiye Senegal basketbol maçına ilişkin ayrıntılar...
Milliler, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal ve 13 Ağustos Salı da Ürdün ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 19.00’da başlayacak.
Bu maçların bilet fiyatları; saha kenarı 250 TL ve 200 TL, VIP 80 TL, diğer tribünler ise 60 TL, 45 TL, 30 TL ve 20 TL olarak belirlendi.
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