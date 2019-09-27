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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL, (DHA) -
27.09.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Türkiye Rallisi 2020 WRC Takvimi'nde

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Türkiye Rallisi 2020 WRC Takvimi'nde

FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 14 yarıştan oluşan 2020 takvimi, FIA Dünya Motorsporları Konseyi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Takvimde yapılan düzenlemeler sonucunda; İspanya, Korsika ve Avusturalya rallileri takvimden çıkarılırken, Kenya, Yeni Zellanda ve Japonya şampiyonaya yeni eklenen ülkeler oldu. Son iki yıldır başarılı organizasyonlarıyla kendisine özel bir yer edinmeyi başaran Türkiye Rallisi’nin ise takviminin 11'inci yarışı olarak 24-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Dünya Ralli Şampiyonası’nı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle, geçtiğimiz yıl yeniden ülkemize kazandırmıştık. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle üst düzey organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımız çatı kuruluşumuz olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve yarışımıza katılan fabrika takımları ile sporculardan övgüler aldı. Bu sayede de opsiyon hakkımızı, kendi şartlarımızla kabul ettirdik ve bir kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya’ya göstermek, yurt dışındaki imajını güçlendirmek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız” şeklinde bir açıklama yaptı.

İki yıldır ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan Türkiye Rallisi, Marmaris’in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, bu yıl 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti misafir eden organizasyon sayesinde ülkemizin kültürel ve doğal güzellikleri, 155 televizyon kanalı tarafından tüm Dünya’ya ulaştırıldı ve Marmaris bir kez daha Dünya Ralli Şampiyonası’nın en özel yarışlarından birisine sahne oldu.

2020 DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

23-26 Ocak Monte Carlo Rallisi
13-16 Şubat İsveç Rallisi
12-15 Mart Meksika Rallisi
16-19 Nisan Şili Rallisi
30 Nisan-03 Mayıs Arjantin Rallisi
21-24 Mayıs Portekiz Rallisi
04-07 Haziran İtalya Sardunya Rallisi
16-19 Temmuz Kenya Safari Rallisi
06-09 Ağustos Finlandiya Rallisi
03-06 Eylül Yeni Zellanda Rallisi
24-27 Eylül Türkiye Rallisi
15-18 Ekim Almanya Rallisi
29 Ekim-01 Kasım Büyük Britanya Rallisi
19-22 Kasım Japonya Rallisi

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