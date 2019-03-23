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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.03.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçını Arnavutluk ile deplasmanda yaptı. Ay-yıldızlı ekibin 2-0 galip ayrıldığı mücadelenin ardından gözler, Eskişehir'de Moldova ile yapılacak ikinci maça çevrildi. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının detayları, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Türkiye Moldova maçına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

Türk Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk maçının oynandığı İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yaptı.

Ay-yıldızlı kafile, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Tiran Havalimanı'ndan Eskişehir'e gidecek.

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