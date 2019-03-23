Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçını Arnavutluk ile deplasmanda yaptı. Ay-yıldızlı ekibin 2-0 galip ayrıldığı mücadelenin ardından gözler, Eskişehir'de Moldova ile yapılacak ikinci maça çevrildi. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Eskişehir'de oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının detayları, futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Türkiye Moldova maçına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Türk Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk maçının oynandığı İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yaptı.
Ay-yıldızlı kafile, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Tiran Havalimanı'ndan Eskişehir'e gidecek.
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