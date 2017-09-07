Türkiye Letonya duvarını aşamadı...

Devler sahada, taraftar tribünde yüreğini ortaya koydu ama bu kadar oldu! Türkiye, EuroBasket D Grubu'ndaki son maçında Letonya'ya 89-79 yenildi ve 4. sırada yer alıp C Grubu lideri, turnuvanın favorisi İspanya ile eşleşti.
Melih'in arka arkaya 11 sayı ürettiği ilk periyotta Letonya'nın eli ısınmadı. Ritm bulduktan sonra dış atışlarda büyük problem çıkaran Letonya, dışarıda Blums, boyalı alanda Porzingis'le zafere uzandı.
Cedi ve Melih'in etkileyici performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
12 Dev Adam, EuroBasket Top 16 turunda eşleştiği C Grubu lideri İspanya ile pazar akşamı saat 18.45'te Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. Maçı kaybeden takım, turnuvaya veda edecek.
TÜRKİYE NEDEN YENİLDİ?
1- Letonya ilk çeyrekte bulduğu boş dış atış fırsatlarını değerlendiremedi ama sonradan çok açıldı. İçeride Porzingis'e 'dur' diyemedik.
2- Maçta çok kırılma anı vardı. 12 Dev Adam her şeyini verdi. Önceki maçlardaki gibi Furkan Korkmaz ekstra itici güç veremeyince kaybettik.
3- Taraftar, muazzam desteğiyle hücum ve savunmada 6. adam oldu ama kritik zamanlarda top bizi sevmedi. Bench katkısı da alamadık.
Maçın En'leri!
Maçın kırılma anı: Son çeyrekte bitime 2.27 kala skor 84-74'ken Melih'in kaçan üçlüğü umutlarımıza taş koydu.
Maçın en skoreri: Porzingis 28 sayı
Maçın adamı: Porzingis
Yıldız oyuncu, lider özelliğini sonuna kadar gösterip Letonya'yı zorlu maçta galibiyete taşıdı.
Maçın sayısı: Cedi Osman'ın 3. çeyrek sonunda attığı 3 sayılık basket ve aldığı faul.