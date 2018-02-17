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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Türkiye Kupası'na Anadolu Efes damgası
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Basketbol
17.02.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Türkiye Kupası'na Anadolu Efes damgası

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Basketbolda yarın İstanbul'da 34'üncüsü sahibini bulacak Erkekler Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluğu Anadolu Efes yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 10 kezle Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Kupada 13 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu. Kupayı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarında da mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, en son 2014-2015 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek, 10. kupasını müzesine götürdü. 

Lacivert-beyazlı takım, geçen yıl finalde Banvit'e yenilerek kupayı rakibine kaptırdı.

Fenerbahçe'nin 5 kupası var

Türkiye Kupası'nın ilk şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Daha sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.
2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde de Galatasaray'ı yenerek, kupada şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler, önceki yıl Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup etti ve 5. kez Türkiye Kupası'nı aldı.

Galatasaray 3 kez kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon devreyi ilk 8'de bitiremediği için kupada yer alamayan Galatasaray, organizasyonda 3 kez şampiyon
oldu.

İlk şampiyonluğunu 1969-1970 sezonunda finalde İTÜ'yü mağlup ederek elde eden Galatasaray, 1971-1972 sezonunda da yine İTÜ'yü yenerek kupayı aldı.
Türkiye Kupası'nda en son 1994-1995 sezonunda finalde Ortaköy'ü yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, 23 yıldır bu organizasyonda mutlu sona ulaşamıyor.

Organizasyonda TOFAŞ ve Ülkerspor'un da üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.

19 yıl ara verildi

İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973 sezonundan sonra 19 yıl ara verildi.

Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.

Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de de Ankara'da oynandı.

Türkiye Kupası şampiyonları

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

Sezon Yer Final Sonuç
1966-67 - FENERBAHÇE-Muhafızgücü 84-67, 65-76
1967-68 - ALTINORDU-Muhafızgücü 71-56, 63-67
1968-69 - İTÜ-Galatasaray 64-56
1969-70 - GALATASARAY-İTÜ 86-83
1970-71 - İTÜ-Beşiktaş 74-69
1971-72 - GALATASARAY-İTÜ 70-69
1972-73 - TED KOLEJLİLER-Beşiktaş 64-68, 68-56
1991-92 İstanbul ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor 79-71
1992-93 Trabzon TOFAŞ-NASAŞ Spor 90-64
1993-94 Mersin EFES PİLSEN-Fenerbahçe 81-76
1994-95 İzmir GALATASARAY-Ortaköy 66-54
1995-96 Ankara EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom 89-63
1996-97 Kütahya EFES PİLSEN-Fenerbahçe 84-71
1997-98 Adana EFES PİLSEN-Türk Telekom 71-67
1998-99 Samsun TOFAŞ-Fenerbahçe 77-75
1999-00 Mersin TOFAŞ-Ülkerspor 72-54
2000-01 Bursa EFES PİLSEN-Türk Telekom 85-78
2001-02 İstanbul EFES PİLSEN-Darüşşafaka 78-74
2002-03 Ankara ÜLKERSPOR-Türk Telekom 79-63
2003-04 Konya ÜLKERSPOR-Efes Pilsen 84-74
2004-05 Bursa ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka 73-41
2005-06 Adana EFES PİLSEN-Ülkerspor 74-68
2006-07 Antalya EFES PİLSEN-Banvitspor 73-59
2007-08 Ankara TÜRK TELEKOM-OYAK Renault 80-61
2008-09 İzmir EFES PİLSEN-Erdemirspor 79-70
2009-10 Adana FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyesspor 72-68
2010-11 Kayseri FENERBAHÇE-Beşiktaş 81-72
2011-12 Konya BEŞİKTAŞ-Banvit 78-74
2012-13 Eskişehir FENERBAHÇE-Galatasaray 63-57
2013-14 Ankara PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes 66-65
2014-15 Gaziantep ANADOLU EFES-Fenerbahçe 70-60
2015-16 Bursa FENERBAHÇE-Darüşşafaka 67-65
2016-17 Ankara BANVİT-Anadolu Efes 75-66

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