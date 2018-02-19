Türkiye kendi rekorunu kırdı
Artistik buz pateninde yarışan Alisa Agafonova ile Alper Uçar, Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.
Güney Kore’nin PyeongChang kentinde devam eden Kış Olimpiyatları’nda artistik buz pateni branşında buz dansı kısa program performansları sergilendi.
Ülkemizi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar, 59,42 puanla 20. sırayı aldı ve Türkiye’nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.
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