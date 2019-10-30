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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.10.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman saat kaçta? Biletler satışa çıktı mı?

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Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman saat kaçta? Biletler satışa çıktı mı?

Türkiye İzlanda maçı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yolculuğuna devam etmek isteyen milli takımımız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde önemli bir mücadele verecek. İzlanda ile haziran ayında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybeden Türkiye, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde bir üst tura yükselme şansını garanti altına almış olacak. Peki, Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Bilet fiyatları belli oldu mu? İşte, o detaylar

Türkiye İzlanda milli maçı, A Milli Takımımızın H Grubu mücadelesinde çok önemli bir yer tutuyor. Biletlerin çok kısa sürede tükendiği Türkiye İzlanda maçı, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. Hafta mücadelesinde Türkiye, İzlanda'yı konuk edecek. 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele, ekran başından canlı takip edilebilecek.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ

A Milli Takımımızın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi.

MOLDOVA'YA TÜRK TEKNİK ADAM

Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Engin Fırat getirildi.

Moldova Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da Fransa ve 17 Kasım'da İzlanda ile oynanacak maçlarda milli takımın başında yer alacağı kaydedildi.
Fırat'ın yarın düzenlenecek törenle basına tanıtılacağı aktarıldı.

2002-2003 sezonunda Werner Lorant'ın yardımcısı olarak Fenerbahçe'de görev yapan deneyimli teknik adam, Samsunspor, Antalyaspor, Eintracht Frankfurt ve Sivasspor'un da aralarında yer aldığı çok sayıda takımda çalıştı.

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