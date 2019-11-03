Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yoluna lider devam eden A Milli Takım, son yılların flaş ekibi İzlanda ile karşılaşacak. Bu karşılaşmaya kısa bir süre kala, tarih bilgisi futbolseverlerce merak konusu oldu. Peki, Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman?
Elemelerde H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takımın, İzlanda ile yapacağı maç öncesi futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. İşte, Türkiye İzlanda milli maçı hakkında tüm ayrıntılar...
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. Hafta mücadelesinde Türkiye, İzlanda'yı konuk edecek. 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele, TRT'den canlı takip edilebilecek.
ADIM ADIM TARİHİ BAŞARI
Elemelerde H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, 8 maç sonunda 6 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalırken, topladığı 19 puan ve ikili averajla rakibinin önünde zirvede yer almayı sürdürdü.
A Milli Takım, son iki haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nu ilk sırada tamamlaması halinde tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak.
Türkiye, H Grubu'nu lider tamamlaması durumunda tarihinde elemelerden katıldığı 6. büyük turnuvaya ilk kez lider unvanıyla gidecek.
Daha önce 1 FIFA Dünya Kupası ve 4 Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Takım, bu organizasyonların elemelerini hiç lider tamamlayamadı.
1996, 2000 ve 2008 Avrupa şampiyonalarına elemeleri ikinci bitirerek giden ay-yıldızlı takım, 2016 Avrupa Şampiyonası'na ise en iyi grup üçüncüsü olarak katılmıştı.
Türkiye, üçüncü tamamladığı 2002 Dünya Kupası'na ise elemeleri ikinci tamamlayıp play-off oynama hakkı elde ederek gitmişti.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ
A Milli Takımımızın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan tüm biletler tükendi.
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