Türkiye İzlanda maçı biletleri ne zaman çıkacak ve nerede oynanacak?
Türkiye İzlanda maçı öncesi bilet durumu bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili detayları merakla araştırıyor. Gruptan sorunsuzca çıkabilmemiz için büyük önem arz eden Türkiye İzlanda maçı, taraftarların desteğiyle oynanacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ve biletler satışa çıktı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Türkiye İzlanda maçı için biletler satışa çıktı mı sorusu, mücadeleyi stadyumda canlı izlemek isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, karşılaşma öncesi bilet fiyatları hakkında bazı bilgiler
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Türkiye İzlanda maçı, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
TÜRKİYE İZLANDA MAÇININ BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye İzlanda maçının biletleri, herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 6 Kasım tarihinde satışa çıkacak.
TÜRKİYE'NİN PUAN DURUMU
|O
|P
|AV
|1
|Türkiye
|8
|19
|+13
|2
|Fransa
|8
|19
|+16
|3
|İzlanda
|8
|15
|+2
|4
|Arnavutluk
|8
|12
|+4
|5
|Andorra
|8
|3
|-15
|6
|Moldova
|8
|3
|-20
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