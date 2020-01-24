AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 17:19,
"Türkiye-Hollanda" basketbol maçının biletleri satışta!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat'ta Hollanda ile Ankara'da yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu belirtildi.
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