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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.10.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta? (Milli maç hangi kanalda?)

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Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta? (Milli maç hangi kanalda?)

Türkiye 563. maçına çıkıyor.. A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile bu akşam oynayacağı hazırlık mücadelesiyle 563. kez sahaya çıkacak. Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 562 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 219 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 13 maçta 4 kez kazandı, 5 kez mağlup oldu. Peki 

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile bu akşam Rize'de yapacağı hazırlık maçıyla 563. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 295'i resmi, 267'si özel 562 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 241'i deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 741 gol attı, kalesinde 816 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 562 karşılaşmanın 482'sini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 562 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman saat kaçta? (Milli maç hangi kanalda?)

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bu akşam Rize'de konuk edeceği Bosna Hersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Lucescu dönemindeki 14. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 14. maçına Bosna Hersek karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 13 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 6'sı resmi, 7'si özel 13 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 22 gol gördü.

2018'deki altıncı hazırlık maçı

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek karşılaşması ile 2018 yılındaki altıncı özel maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 2 resmi maçta ise birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan milliler, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı.

Türkiye ile Bosna Hersek 6. randevuda

Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı. Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Türkiye'de 3. maç

A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak. İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi. Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı.

İlk maç Bosna Hersek'in

Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı. Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi.

Son maç berabere

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı. Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeledeki diğer maçlar

Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi. Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı. İki ülke (A) milli takımları en son 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Ekim 2008 tarihinde İstanbul'da karşılaştı. BJK İnönü Stadı'ndaki maçı Türkiye, Dzeko'nun kendi kalesine ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 kazandı.

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