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Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-2018 sezonunda tüm maçlar televizyondan naklen yayınlanacak.

Hürriyet Haber
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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, ligin yayıncı kuruluşlarıyla gerçekleştirilen ortak çalışma neticesinde, 2017-2018 sezonunda oynanacak tüm maçların televizyondan yayınlanması konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, 16 takımın yer aldığı ligde 30 haftalık normal sezon ve play-off karşılaşmalarının televizyondan basketbolseverlerle buluşacağı ifade edildi.

- Program belli oldu

Ligde ilk 7 haftanın maç takviminin de belli olduğu açıklandı.

Organizasyonda 8. hafta ve sonrasındaki maç programının ise, FIBA ve THY Avrupa Ligi takvimleri ile herhangi bir çakışma olmaması maksadıyla ilgili makamlarla yapılan ortak çalışmalar neticesinde belirleneceği kaydedildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

7 Ekim Cumartesi

13.00 Fenerbahçe Doğuş-Banvit (beIN Sports)

15.15 Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (beIN Sports)

17.00 Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol (NTV Spor)

20.15 TOFAŞ-Darüşşafaka (beIN Sports)

8 Ekim Pazar

13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Muratbey Uşak (beIN Sports)

15.15 Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan (NTV Spor)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (beIN Sports)

19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (beIN Sports)

TBLbasketbol ligiprogram
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