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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.10.2019 - 20:54, Son Güncelleme:

Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman? Şenol Güneş Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı

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Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman? Şenol Güneş Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında A Milli Takım Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Son maçta Moldova'yı 4-0 mağlup eden milliler, H Grubu 7. maçında İstanbul'da Arnavutluk karşısına forma giyecek. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmaya kısa süre kala, Teknik Direktör Şenol Güneş, Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı. Peki, Türkiye Arnavutluk milli maçı ne zaman? İşte, maçla ilgili tüm bilgiler.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maç öncesi aday kadro 4 Ekim'de saat 20.20'de açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda maç biletleri tüketilen mücadele için nefeler tutulurken, Türkiye'nin aday kadrosunda kimler olacağı ve maçın saat bilgisi de merak edilen konulardan oldu. Peki, A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta? İşte, merak edilenler.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

EURO 2020 elemeleri H Grubunda 6 maçta 5 galibiyet elde ederek liderlik koltuğunda oturan Türkiye, bu kez Arnavutluk maçı ile sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maç, 11 Ekim Cuma günü Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.

ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, kadroyu 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı.

Türkiye'nin 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman"

BİLETLER TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." denildi.

 

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