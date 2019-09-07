Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın muhtemel 11'leri
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) mücadelesine devam eden Türkiye’nin konuklarından biri de Andorra olacak. Türkiye ile Andorra, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. Maçıyla tarihte üçüncü kez karşılaşacak. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın muhtemel 11'leri kimler?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Euro 2020’ye katılma yolunda yaklaşık 3.5 yıl sonra İstanbul’da maça çıkacak olan A Milli Takımımız, bugün Beşiktaş Park Stadı’nda Andorra’yı ağırlayacak. İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın muhtemel 11'leri kimler?
TÜRKİYE ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Andorra milli maçı 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Andorra mücadelesini İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.
Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.
Türkiye - Andorra maçına 40 bin seyirci
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolseverlerin mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Taraftarlara teşekkür edilirken, tribünde yaklaşık 40 bin Ay-Yıldızlı seyircinin yer alması bekleniyor.
Muhtemel 11:
Türkiye: Mert (Sinan), Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan Can (Kaan) Hakan, Deniz Yusuf, Cenk (Kenan)
Aday kadro
A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).
Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).
Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı
A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.
Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.
Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.
Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.
Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.
Şenol Güneş yönetimindeki 57. karşılaşma
A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 57. maçına Andorra mücadelesiyle çıkacak.
Şenol Güneş yönetiminde 56 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 85 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 38 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 70 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.
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