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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.09.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın muhtemel 11'leri

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Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın muhtemel 11'leri

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) mücadelesine devam eden Türkiye’nin konuklarından biri de Andorra olacak. Türkiye ile Andorra, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. Maçıyla tarihte üçüncü kez karşılaşacak. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın muhtemel 11'leri kimler?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Euro 2020’ye katılma yolunda yaklaşık 3.5 yıl sonra İstanbul’da maça çıkacak olan A Milli Takımımız, bugün Beşiktaş Park Stadı’nda Andorra’yı ağırlayacak.  İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı. Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın muhtemel 11'leri kimler?

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Andorra milli maçı 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Andorra mücadelesini İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Türkiye - Andorra maçına 40 bin seyirci

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolseverlerin mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Taraftarlara teşekkür edilirken, tribünde yaklaşık 40 bin Ay-Yıldızlı seyircinin yer alması bekleniyor.

A Milli Takım'da Andorra ve Moldova mesaisiA Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarına tamamladı.
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Muhtemel 11:

Türkiye: Mert (Sinan), Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, İrfan Can (Kaan) Hakan, Deniz Yusuf, Cenk (Kenan)

Aday kadro

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.

Şenol Güneş yönetimindeki 57. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 57. maçına Andorra mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 56 maçta milliler, 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 85 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 38 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 23'ünü kazanırken, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 70 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

 

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