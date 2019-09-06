Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra ile oynayacağı maç için heyecanlı bekleyiş devam ediyor Türkiye, elemelerde geride kalan dört maçta topladığı 9 puan ve averajla Fransa'nın ardında ikinci sırada bulunuyor. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında H Grubu'nda Andorra'yı ağırlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, Andorra maçı öncesi son antrenmanını 6 Eylül tarihinde yapacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak. Maç TRT1'den canlı yayımlanacak.
Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsor marka tamsilcileri ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. A Milli Takım Teknik ekibi ile futbolcuların da bulunduğu organizasyonda teknik direktör Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
Önlerinde iki maçı kazanıp sonrasındaki Fransa maçıyla grupta final yapmayı hedeflediklerini belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sanatçı kaprisi olur diye çıktım konuşmaya! Biz bir takımız. Oyuncular, teknik heyet, yönetim kurulu, basın mensupları ve sponsorlar olarak. Sponsorlarımızın desteğini hayata geçirelim. Takım olmak için aynı duygu ve düşünceyi paylaşmak gerekiyor. Yeni oyuncularımız Avrupa'ya açılıyor ve inşallah üretimi daha fazla yapacağız. Cumartesi bir maçımız var. Bu maçın favorisi olmamız dışında iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Sonrasında da Moldova maçı var. Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz ve öncesinde Arnavutluk'u da yenmek istiyoruz. Sponsorlarımızın çalışanları dahil herkesi maça kırmızı-beyazla bekliyoruz. Bütün oyuncularımızın en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Güzel bir maç olsun. Bugün bizim davetimizden çok sizin gelmeniz önemliydi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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