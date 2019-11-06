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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.11.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda heyecan yarın başlıyor!

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Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda heyecan yarın başlıyor!

Antalya’da yarın başlayacak Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü golfçü Justin Rose katıldı.

Bakan Çavuşoğlu: “Çok şey öğreniyorum”

Toplantıda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 7. kez Antalya’da düzenlenecek turnuvanın çok çok prestijli ve geleneksel hale geldiğini söyledi. Türk Hava Yolları’nın (THY) dünyadaki en fazla destinasyonlara uçan hava yolu şirketi olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, kurumun golf turizminde Türkiye ve Antalya’ya büyük destek sağladığına işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, bu yıl düzenlenecek turnuvaya 25 farklı 75 sporcunun katılacağını belirterek, turnuvaya katılan sporculara başarılar dilediğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Ben de bir golf oyuncusuyum. Turnuvanın Antalya’da olması beni mutlu ediyor. Dünyanın en iyi golfçülerinin bulunduğu turnuvada onlardan çok şey öğreniyorum. Umarım onlar da benim hatalarımdan bir şeyler öğreniyorlardır" dedi.

"14 milyona yükselmesini bekliyoruz"

Antalya’ geçtiğimiz yıl 13 milyon turist ağırladığına da işaret eden Çavuşoğlu, "Bu sene bu rakamın 14 milyona yükselmesini bekliyoruz. Antalya’da rafting, tenis, futbol, bisiklet ve golf gibi spor dalları da bu turizmin gelişmesinde önemli. Antalya'nın güneş, deniz ve kum güzelliklerinin yanı sıra tarihsel anlamda da çok önemli merkezleri var. Antalya, sadece Avrupa'da değil dünyanın en önemli golf merkezlerinden biri haline gelmiş durumda" diye konuştu.

Ağaoğlu: "THY’ye gönül borcumuz var"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, THY’nin gayret ve çabalarıyla turnuvanın bugünkü halini aldığına vurgu yapıp, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Rose: "2020 yılına girerken bu turnuvada kazanmak çok önemli"

Turnuvanın son iki yıldır şampiyonu Justin Rose ise, 2012 yılından bu yana katıldığı turnuvanın gittikçe güçlendiğini belirtti. Bu yıl ki turnuvanın zor geçeceğini söyleyen Rose, "Geçtiğimiz sene ilk defa defansta yer aldım. Bu sene ikinci kere aynı rolü oynuyorum. Gerçekten rakiplerim de son derece başarılı. Benim için çok heyecanlı bir turnuva olacak. Golf sahası da gerçekten çok başarılı. Antalya’da hava golf için çok uygun. 2020 yılına girerken bu turnuvada kazanmak çok önemli. Sonuçları heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Turkish Airlines Open Golf Turnuvasında heyecan yarın başlıyor

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