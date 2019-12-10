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Basketbol
AA
10.12.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Türk Telekom'un konuğu Unet Holon!

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Türk Telekom'un konuğu Unet Holon!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 8. maçında yarın İsrail temsilcisi Unet Holon'u konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan başkent ekibi, A Grubu'nun 2. sırasında yer alıyor. 

Türk Telekomun konuğu Unet Holon

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