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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
07.10.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

Türk Telekom, Sakarya deplasmanında kazandı!

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Türk Telekom, Sakarya deplasmanında kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 65-55 yendi.

Salon: Sakarya

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Duhan Köyiçi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Etou 8, Wilbekin, Nnoko 12, Kerem Özkan 1, Douglas 9, Alp Karahan 6, Şafak Edge 6, Burak Eşlik 8, Herndon 5, Cenk Şekeroğlu

Türk Telekom: Landesberg 16, Ender Arslan 10, Campbell 7, Stimac 16, Gabriel 14, Serhat Çetin 2, Nusret Yıldırım, Kaya Peker, Fikret Can Akın, Polat Kaya, Yunus Emre Sonsırma

1. Periyot: 10-8
Devre: 28-26
3. Periyot: 40-42
 
Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan mücadelede ev sahibi takım, Etou ve Nnoko'nun basketleriyle 6. dakikada 8-5 öne geçti. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, hücumda çok fazla etkili olamayan Türk Telekom karşısında ilk periyodu 10-8 galip tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Sakarya ekibi, Şafak Edge ve Burak Eşlik'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 24-12. Ev sahibi takım, ilerleyen dakikalarda oyun üstünlüğünü ele geçiren rakibi karşısında zorlansa da devreye 28-26 üstün girdi.

Türk Telekom, ikinci yarıya Gabriel'in üç sayısı ve faul çizgisinden bulduğu basketle başladı. Üçüncü periyotta ilk yarıya göre daha etkili olan rakip takım, Sakarya ekibi karşısında 24. dakikada 39-33 öne geçti. Farkın açılmasına izin vermeyen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 26. dakikada farkı 1'e (38-39) düşürdü. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı üçüncü periyot, Türk Telekom'un 2 sayılık üstünlüğüyle sonlandı: 42-40.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, 35. dakikada skor 47-47 eşitlendi. Karşılaşmanın son bölümüne Ender Arslan'ın üç sayılık basketiyle 57-55'e üstün giren Türk Telekom, salondan 65-55 galip ayrıldı.

Maç öncesinde meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her iki takımın oyuncuları, pembe balon uçurdu.

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