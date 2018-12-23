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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
23.12.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Türk Telekom, Landesberg ile kazandı!

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Türk Telekom, Landesberg ile kazandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom, Afyon Belediyespor'u deplasmanda 79-77 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Afyon Belediyespor: Zelionis 2, Knight 18, Calloway 20, Mc Gee 19, Cemal Nalga, Serkan Menteşe, Altan Erol 2, Cevher Özer 10, Dorukhan Engindeniz, Hagins 6

Türk Telekom: Landesberg 31, Yunus Emre Sonsırma 6, Redding 19, Gabriel 2, Campell 2, Stimac 7, Polat Kaya, Metin Türen 8, Ender Arslan 2, Nusret Yıldırım 2

1. Periyot: 19-18
Devre: 38-41
3. Periyot: 57-62

Karşılaşmaya iki takım da top kayıplarıyla başladı. Maçın 5. dakikası Türk Telekom'un 10-8 üstünlüğü ile geçildi. Her iki takımın da iyi savunma yaptığı maçın ilk çeyreğini ev sahibi takım 19-18 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğine Türk Telekom, Landesberg'in dış atışlardan bulduğu sayılarla başladı. Redding'in de katkı sağladığı çeyrekte konup ekip, farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı Türk Telekom'un 41-38 üstünlüğü ile geçildi.

Üçüncü çeyrekte Landesberg ve Yunus Emre Sonsırma'nın üç sayılık basketleriyle farkı 8 sayıya kadar çıkaran Türk Telekom'a Mc Gee ve Knight ile karşılık veren ev sahibi takım, maçı dengede tutmaya çalıştı. Üçüncü çeyrek 62-57 Türk Telekom'un üstünlüğü ile sona erdi.

Son çeyrekte Türk Telekom üstünlüğü devam etti. Konuk ekip bir ara farkı 11 sayıya çıkarmasına karşın Afyon Belediyespor, son dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi. Rakibin öne geçmesine izin vermeyen Türk Telekom, karşılaşmadan 79-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Türk Telekom takımında 31 sayı atan Landesberg oldu.

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