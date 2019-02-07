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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk sporunun yüz akları

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Türk sporunun yüz akları

TOFAŞ’IN 1996 Doğumlu yildizi Yiğit Arslan ve 1997’li gurur kaynağı Berkan Durmaz Hürriyet’e konuştu...

Türk sporunun yüz akları şeklinde bir başlık atarken, yalnızca Yiğit Arslan ve Berkan Durmaz’ı kast etmiyorum tabii ki... Onlara ve pek çok basketbolcuya büyük emekler vermeyi sürdüren TOFAŞ Kulübü, koç Orhun Ene, genel menajer Tolga Öngören ve ekiplerindeki tüm emekçilerin hakkını bu tabirle teslim etmek mümkün...

Kariyerlerinin kritik eşiğini, bu profesyoneller ile geçen Yiğit ve Berkan’la, telefonda konuşup, hayallerini dün ve bugünlerini dinledim... İlk olarak Yiğit’le görüştük. “Özellikle son 3-4 yılda kulübümüz ve Bursa kenti çok büyük mesafe kat etti. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bizi desteklemeye devam etsinler” diye başladı sözlerine...

Yiğit: Gelişim asla sona ermez.

Sorduğum sorular doğrultusunda şunları söyledi 1996’lı skorer gard Yiğit... · Altyapıda bugünleri hayal etmiştim. Orhun Ağabey’in gelişiyle oyunda daha çok sorumluluk almaya başladım. Geçmişte oturduğumuz ev Bursa’ya 30-35 kilometreydi. Babam Hasan Arslan ve annem Uğur Arslan’a beni bugünlere getirdikleri için teşekkür ederim. · Gelişim asla bitmez. Ekstra idmanlara önem veriyorum. Milli Takım’la Avrupa ve dünya çapında başarılar kazanmak, kulüp bazında da EuroLeague şampiyonluğu kazanmak istiyorum. İdol olarak gördüğüm tek insan ise; Mustafa Kemal Atatürk...

Berkan: Başarı sırrımız aile ortam

TOFAŞ’ın 1997 doğumlu uzun forveti Berkan Durmaz ise, şunları dile getirdi... · 7 yaşındayken OYAK Renault’ta basketbola başladım. Bursa’ya uzak oturuyorduk. Babam Ahmet Durmaz ve annem Tülay Durmaz 2-2,5 saatlik yolda bana hep eşlik etti. Beni, onlar ben yaptı. Ulaştığım seviyelerle hiçbir zaman yetinmiyo
rum. Kendimi daima geliştirmeliyim, performansımı da asla yeterli bulmamalıyım. · Biz TOFAŞ oyuncuları olarak çok şanslıyız. Türkiye’de sayılı olabilecek tesislere sahibiz. Organizasyon olarak da aile gibiyiz. Takım içinde, yönetim bazında, teknik ekiple olan diyaloglarımızda hep saygı ve sevgi ön planda. Bu mutluluk verici...

TOFAŞ Renk Takımı, huzur aşılıyor

Şimdi önümüzde 2 milli maç var. Sonrasında Çin... Amacım Milli Takım kadrosunda yer alabilmek... Bu yıl otomatik draft yaşım da geliyor... Oralarda da şansımı denemek isterim...

EuroLeague One Team kapsamında TOFAŞ Renk Basketbol Takımı kurduk. Çeşitli yaş gruplarından otizmli çocuklarla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Bu projenin elçisi olmayı ben istedim. Bana büyük huzur aşılıyorlar...

EN BÜYÜK ALKIŞ ELVAN ÖĞRETMENE

25 Ekim 2018 Perşembe... Türk basketbolunun değerli ismi koç Fırat güler hocanın Instagram’ında, elvan öğretmenin videosuna denk gelip, sınıfında oturttuğu sisteme dair ilk haberi bu sayfada yazmıştım. Bana gazeteciliği öğrenmem için yol gösteren değerli büyüğüm Timuçin eriç de habere, ‘1 soru, 2 basket’ başlığı vermemi önermişti. Örnek bir eğitimci... Şükrü Yemenicioğlu İlkokulu’nda öğretmen olan elvan Ürer Sağgelen, sorulara en hızlı cevap veren öğrencisine sınıftaki potaya 2 şut attırıyordu. Bahçeşehir Koleji’nin öğrencileriyle ağırladığı elvan hoca, G.SarayBahçeşehir maçında ise, ‘1 soru, 2 basket’ projesiyle Osman Solakoğlu Ödülü’nü TBF Yöneticisi mehmet Serhan Antalyalı ve Osman Solakoğlu’nun oğlu Kemal Solakoğlu’ndan aldı.

 

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