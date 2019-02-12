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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
12.02.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Türk oyunları Netmarble ile dünyaya açılıyor

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Türk oyunları Netmarble ile dünyaya açılıyor

Netmarble EMEA ve StartersHub tarafından düzenlenen mobil oyun geliştiricileri için hızlandırma programı Gamer’s Qube’da 400 bin TL yatırım desteği kazanan Türk oyun firması Flat Games’in Ston ve Look adlı iki bulmaca oyunu Netmarble tarafından tüm dünyada yayınlandı.

Netmarble EMEA ve StartersHub işbirliğinin ürünü olan mobil oyun geliştiricileri hızlandırma programı Gamer’s Qube’u 100 takım arasından kazanarak 400 bin TL yatırım alan yerli oyun firması Flat Games’in iki oyunu Netmarble tarafından dünya çapında yayınlandı.

2016 yılında kurulan Flat Games, genelde minimalist bulmaca oyunları geliştiren bir oyun firması. 2 yıl içerisinde geliştirdikleri 16 minimalist bulmaca oyunu ortalama 1 milyon indirme sayısına ulaşmayı başardı.

Zihni çalıştıran ve rahatlatan bulmacalar

Netmarble tarafından yayınlanacak ilk oyun olan Ston, basit ve kullanıcı dostu tasarıma sahip minimal bir bulmaca oyunu. Ston, hafızayı zorlayan 3 farklı paket 250’den fazla bölümü ve rahatlatıcı müziği ile dikkat çekiyor. Oyunda zaman kısıtlaması ve hareket kısıtlaması olmadığı için, oyuncunun odaklanmasına, kafa dinlemesine ve rahatlamasına imkan tanıyor.

Look adlı diğer oyun ise, mekansal yetenekleri geliştirmeyi sağlayan perspektif bir bulmaca oyunu. Oyunda zaman sınırı, hareket sınırı ve puan yok; rahatlatıcı bir müzik eşliğinde oyun oynama keyfi var.

Flat Games’in kurucuları Mutlu Oskan ve Adem Kayırcı temel amaçlarının insanlara beyin egzersizi yaptırmak ve oyunlarını oynarken eğlenmelerini sağlamak olduğunu belirterek, “Netmarble gibi dünya çapında bilinirliği olan büyük bir firma ile çalışmak bizi oldukça heyecanlandırıyor. Birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Global bir firma olma yolunda çok büyük bir adım attığımızı düşünüyoruz.” dedi.

Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Türkiye son 5 yılda dünyada oyun sektörüne damgasını vuran ülkelerden biri haline geldi. Bu başarıyı ekosistemin gelişmesinin bir sonucu olarak görebiliriz. Netmarble olarak, Flat Games gibi başarılı ve gelecek vaat eden oyun stüdyolarına yatırım yapmak ve sonrasında oyunlarının tüm dünyadaki oyuncular ile buluşturmak öncelikli amaçlarımız içerisinde. Flat Games'in yetenekli kurucuları ve kendilerine özgü stilleri ile geliştirmiş oldukları oyunlar ile hem yaratıcılık, hem de geliştirme yetkinlikleri dikkatimizi çekti. ”

 

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