Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşiyor... Video Hakem uygulaması için tarih açıklandı.
Ligin 10. haftasında 27 Ekim saat 20.00'deki Kasımpaşa - Göztepe ile 28 Ekim saat 16.30'da oynanacak Medipol Başakşehir - Teleset Mobil Akhisar maçlarında ilk kez kullanılacak.
Video Hakem Uygulaması (VAR) nedir?
A seviyedeki milli takımların oynadığı hazırlık maçlarından, alt yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalara kadar birçok farklı düzeyde test edilen VAR, futbol dünyasında uzun süredir tartışmaya yol açan pozisyonları ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Video Hakem Uygulaması (VAR) özetle; karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem olarak tanımlanabilir.