Türk dövüşçüden büyük meydan okuma
Başarılı kafes dövüşçüsü Burak Mataracı, Haziran ayında Las Vegas’ta yapılacak Mac 2019 öncesi büyük bir meydan okumaya hazırlanıyor.
Kariyerini bu büyük dövüşle sonlandıracak olan Mataracı, önemli dövüşçülerden Thiago Santos’a meydan okuyacak.
Las Vegas’taki MGM Grand’ta yapılacak meydan okuma öncesi Mataracı, “kariyerime bu önemli karşılaşmayla son vermek istiyorum. Dövüş öncesi en büyük motivasyonum sevgili eşim Esra Mataracı. Onun desteği sayesinde dövüşlere büyük bir rahatlıkla hazırlanıyorum” dedi.
Mataracı ayrıca, “Bana bu yolculuğumda destek veren Finansbank ailesinden Sinan Şahinbaş, Murat Şakar, Ahmet Kahraman; Burgan Bank ailesinden Mehmet Erten, Murat Dinç, Mutlu Akpara, Esra Aydın, Cüneyt Akpınar, Mehmet Yalçın, Cem Öge; Fibabank ailesinden Sinem Vetha Kılıç, Gökhan Aydemir; Akbank ailesinden Banu İscen, Ümit Bekiroğlu’na ve ayrıca Luka Alalu, Fehmi Zorlu ve Kaan Ark’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
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