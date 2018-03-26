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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
26.03.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Turgay Çataloluk: "Hedefimiz Dörtlü Final

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Turgay Çataloluk: "Hedefimiz Dörtlü Final

Banvit Basketbol Kulübü Sportif Direktörü Turgay Çataloluk, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi Dörtlü Final organizasyonunda tekrar yer almak olduğunu bildirdi.

Çataloluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 28 Mart Çarşamba günü saat 19.30'da Fransa'nın Monaco takımını konuk edeceklerini söyledi.

Geçen sezon aynı grupta yer aldıklarını ve Dörtlü Final'in yarı finalinde eşleştikleri Monaco'yu eleyerek final oynadıklarını aktaran Çataloluk, "Rakibimiz Monaco çok kuvvetli bir kadroya sahip ve şu ana kadar oldukça etkileyici bir sezon geçiriyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grubunu lider tamamlayıp, son 16 turunda Polonya temsilcisi Zielona Gora'yı her iki maçta da yenerek eleme başarısı gösterdiler. Fransa liginde de lider durumda bulunuyorlar." diye konuştu.

Banvit'in bu sezon genç kadrosuyla her geçen hafta üzerine koyarak ilerlediğini vurgulayan Çataloluk, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz geçen sezon olduğu gibi Dörtlü Final organizasyonunda tekrar yer alarak, ülkemizi, şehrimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil etmek olacak." ifadelerini kullandı.

Çataloluk, karşılaşmanın her iki takımın da son dönemdeki form grafiğine bakarak oldukça dengeli geçmesini beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İki maç üzerinden oynanacak ve iki maç sonunda daha iyi averajı yakalayan takımın tur atlayacağı seride ilk maçın evimizde olmasını avantaja çevirmek istiyoruz. İki devreli bir maç olarak görebileceğimiz bu eleme karşılaşmalarında her top ve pozisyon önemli olacağından, konsantrasyonumuzu bir an bile kaybetmememiz gerekiyor. Burada takımımızın performansı kadar her zaman yanımızda olan Bandırma seyircisine de büyük iş düşüyor. Çarşamba akşamı salonda tek bir boş koltuk olmayacağına ve seyircimizin maçın başından sonuna kadar tek bir sayının dahi önemli olduğu bilinciyle bizi destekleyeceğine yürekten inanıyor ve herkesi salonumuza davet ediyorum."

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