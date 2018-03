Turgay Çataloluk: "Hedefimiz Dörtlü Final

Çataloluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 28 Mart Çarşamba günü saat 19.30'da Fransa'nın Monaco takımını konuk edeceklerini söyledi.



Geçen sezon aynı grupta yer aldıklarını ve Dörtlü Final'in yarı finalinde eşleştikleri Monaco'yu eleyerek final oynadıklarını aktaran Çataloluk, "Rakibimiz Monaco çok kuvvetli bir kadroya sahip ve şu ana kadar oldukça etkileyici bir sezon geçiriyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grubunu lider tamamlayıp, son 16 turunda Polonya temsilcisi Zielona Gora'yı her iki maçta da yenerek eleme başarısı gösterdiler. Fransa liginde de lider durumda bulunuyorlar." diye konuştu.



Banvit'in bu sezon genç kadrosuyla her geçen hafta üzerine koyarak ilerlediğini vurgulayan Çataloluk, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz geçen sezon olduğu gibi Dörtlü Final organizasyonunda tekrar yer alarak, ülkemizi, şehrimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil etmek olacak." ifadelerini kullandı.



Çataloluk, karşılaşmanın her iki takımın da son dönemdeki form grafiğine bakarak oldukça dengeli geçmesini beklediğini belirterek, şunları kaydetti:



"İki maç üzerinden oynanacak ve iki maç sonunda daha iyi averajı yakalayan takımın tur atlayacağı seride ilk maçın evimizde olmasını avantaja çevirmek istiyoruz. İki devreli bir maç olarak görebileceğimiz bu eleme karşılaşmalarında her top ve pozisyon önemli olacağından, konsantrasyonumuzu bir an bile kaybetmememiz gerekiyor. Burada takımımızın performansı kadar her zaman yanımızda olan Bandırma seyircisine de büyük iş düşüyor. Çarşamba akşamı salonda tek bir boş koltuk olmayacağına ve seyircimizin maçın başından sonuna kadar tek bir sayının dahi önemli olduğu bilinciyle bizi destekleyeceğine yürekten inanıyor ve herkesi salonumuza davet ediyorum."