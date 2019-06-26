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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
26.06.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Tuğçe Canıtez: “Elimizden gelenin en iyisini yapıp..."

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Tuğçe Canıtez: “Elimizden gelenin en iyisini yapıp..."

Sırbistan ve Letonya’nın ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Tuğçe Canıtez, şampiyona hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

28 yaşındaki basketbolcu, turnuva öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Hazırlık için yaklaşık 1 buçuk aylık zamanımız oldu ama çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Gençleşen bir takımımız var. Çok enerjik çok genç bir takımız var” şeklinde konuştu.

“Elimizden gelenin en iyisini yapıp hedeflerimize ilerleyeceğiz”

C Grubu’nda mücadele edecekleri rakipleri de değerlendiren Canıtez, “İtalya, Slovenya ve Macaristan bizim grubumuzda. İtalya gençleşen takımlardan. Senelerdir iyi oynuyorlar. Slovenya da çok iyi. Euroleague’de oynayan 3 oyuncuları var, çok hızlılar. İtalya ve Slovenya maçlarının zor olacağını tahmin ediyorum. Macaristan biraz daha kolay geçebilir. Onların da devşirme oyuncuları var. Hem Euroleague’de hem de WNBA’de çok iyi istatistiklerle oynayan bir oyuncu. Aslında grubumuzda kolay maç yok, ama elimizden gelenin en iyisini yapıp hedeflerimize ilerleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Çok iyi bir kadroya sahibiz”

Tuğçe Canıtez, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda gençleşen kadro hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

“4-5 oyuncu iki Olimpiyat görmüş oyuncular. Diğerleri de genç ama sezonda çok süre almış iyi oynayan oyuncular. Gün gelmiş son topları kullanmış oyuncular. Genç oyuncuların enerjisi çok önemli. Girdiği zaman baskı yapan o enerjisiyle deneyimsizliğini kapatacak oyuncular. Şu anda çok iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum.”

Tuğçe Canıtez: “Elimizden gelenin en iyisini yapıp...

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