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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Tribünlerdeki kadın taraftar sayısı ikiye katlandı
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Futbol
AA
02.02.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Tribünlerdeki kadın taraftar sayısı ikiye katlandı

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Futbolda bu sezon tribünlere giden kadın taraftar sayısı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi.

Passolig'den yapılan açıklamaya göre, yeni ve modern statlar, hızlı ve güvenli bir şekilde statlara giriş imkanı, takımların kadrolarına dahil ettiği yıldız isimler ve saha içindeki rekabet kalitesinin yükselmesiyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki kadın seyirci sayısı da arttı.

Geçen sezonlarda yüzde 5 olan tribünlerdeki kadın seyirci oranı, bu sezon iki katı artış göstererek yüzde 9,8 seviyesine ulaştı. Bu rakam, kadın seyirci oranında bugüne kadar yakalanan en yüksek oran oldu.

Süper Lig'de Beşiktaş, 1. Lig'de Eskişehirspor lider

Passolig Kart sahibi 3,5 milyondan fazla taraftar arasında, tribünlerde kadın taraftar potansiyelinin en yüksek takımlar, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig'de ise Eskişehirspor oldu.

Spor Toto Süper Lig takımları arasında Passolig kartı bulunan en fazla kadın taraftara Beşiktaş sahip, Siyah-beyazlıların, Passolig kartı bulunan 90 bin kadın taraftarı mevcut. Beşiktaş'ı 72 bin 500 kart ile Fenerbahçe, 69 bin 100 kart ile Galatasaray ve 29 bin 900 kart ile Trabzonspor takip etti.

Spor Toto 1. Lig'de ise 7 bin 200 Passolig kart sahibi kadın taraftar ile Eskişehirspor zirvede yer alıyor. Eskişehirspor'u 3 bin 950 Adana Demirspor ve 2 bin 890 Samsunspor takip ediyor.

En genç kadın taraftar, Trabzonspor tribünlerinde

Passolig verilerine göre, "4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında kadın taraftarların yaş ortalaması en düşüğü bordo-mavili ekibin oldu.

"4 büyükler"in yaş ortalaması 29 olurken, bu takımlar Trabzonspor'un kadın taraftarlarının yaş ortalaması 27 olarak gerçekleşti.
Süper Lig ve 1. Lig takımların tribünlerine bakıldığında ise Passolig kart sahibi erkeklerin yaş ortalamasının 34, kadınların ise 30 olduğu görülüyor.

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