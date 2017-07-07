Transformers Goley Şampiyonası başladı

4 sezon sürecek Transformers Goley Şampiyonası, toplamda 20 bin TL değerinde ödül havuzuna sahip.

Netmarble Games, Goley tutkunları ve online futbol oynamayı sevenleri Transformers Goley Şampiyonası’nda buluşturuyor. Hasbro - Transformers ve Goley işbirliği ile 4 sezon ve bir büyük finalden oluşan, 3 ay sürecek turnuva büyük para ödülü için yarışacak oyuncuların performansına sahne olacak.

Her zaman büyük turnuvalara ev sahipliği yapan Goley Liderler Modu’ndan 16 oyuncunun seçildiği her sezonun 1’inci ve 2’nci oyuncuları büyük finale katılmaya hak kazanıyor. 1-2 Temmuz 2017 tarihlerinde oynanan ilk sezon maçlarının sonunda, birinci sezonun şampiyonu uAVenom, 2’ncisi ise AliHaydar33 adlı oyuncular oldu.

Toplam ödül 20 bin TL

Toplam 20 bin TL ödüllü Transformers Goley Şampiyonası’nın kazanan takımı ise 5 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca her sezonun kazanan takımları, Transformers Optimus Prime Ses Değiştirici Kask, 15 cm Transformers Karakter Figürü ve 8 cm Transformers Figüründen oluşan Transformers oyuncak setleri ile ödüllendirilecek.

İlk 16’ları belli olan ikinci sezonun eleme maçları 8 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Tüm Goley oyuncuları Transformers Goley Şampiyonası’nın üçüncü sezonunda yarışmaya davetli.

Turnuvayla ilgili daha fazla bilgi ve eşleşmeleri görmek için tıklayın