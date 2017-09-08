Transferin en başarılısı Galatasaray

1- SOSA, BURAK YILMAZ’A MÜTHİŞ KATKI YAPAR

Trabzonspor, Milan’dan Jose Sosa ve Fenerbahçe’den Volkan Şen’i de kadrosuna kattı. Bu iki oyuncu bordo mavili takımda nasıl bir fark yaratır?

Sosa’nın kalitesi sadece Trabzonspor’da değil her takımda fark yaratabilecek bir kalitedir. Özellikle de Burak Yılmaz’ın performansına müthiş bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Sosa’nın bizim ligde olması hem Trabzonlular hem futbolseverler için görsellik adına da artı bir puandır. İyi bir Volkan Şen’in de katılımıyla Trabzonspor’un hücum zenginliği çok daha gelişir.

2- DOĞRU YERLERE DOĞRU ADAMLAR ALDILAR

Transfer dönemi dün itibariyle kapandı. Sizce bu dönemin en başarılı kulübü hangisi? Nokta transferleri kim ya da kimler yaptı?

Bu dönemi en başarılı geçiren kulüp Galatasaray oldu. Kadrosuna ciddi takviyeler yapması gerekiyordu; yaptı. Doğru yerlere doğru adamlar aldılar. Trabzonspor da ihtiyacı olan yerlere transfer yaptı. Transfer dediğin umuttur, beklentidir, ihtiyaçtır. Bu konuyu en sağlıklı biçimde değerlendirmek için biraz beklemek gerekir. 3-5 haftada belli olmaz. Ama şu anki tablo bu. Nokta transfere gelince... Nokta transfer dediğin başarı değildir. Biri işlemde, biri eylemde. Transferin nokta olup olmadığını, eylem sonunda değerlendirebiliriz.

3- EN GÜÇLÜYÜ DEĞİL LİDERİ YENDİK

Ukrayna’ya yenildik, 3 gün sonra grubun en güçlü takımı Hırvatistan’ı yendik. Üç günde ne değişti?

Öncelikle biz grubun en güçlü takımını yenmedik, grubun liderini yendik. Hırvatistan’ın yağmur nedeniyle tehir edilen Kosova maçı bizim için çok doğru bir kriterdi. Hatta o gece Ukrayna’ya yenildiğimiz maçtan sonra TV’de yaptığımz programda bundan bahsettik. Bu grupta kim gider kim kalır hiç belli değil. Finlandiya, İzlanda karşısında nefis bir mücadele ortaya koydu. Biz, Ukrayna karşısında kötüydük ama üç gün sonra her şey allak bullak oldu. Ama şimdi umutlarımız büyük ölçüde yeşerdi. Birçok polemik yapıldı, yaratıldı. Benim için milli takımın Dünya Kupası’na kiminle gittiği değil, nasıl gittiği çok önemlidir. Bizim amacımız Dünya Kupası’na katılmak... Bu katılımı kiminle yapacağımızın çok fazla önemi yok.

4- DEĞİŞİMİN NEDENİ KÖTÜ SONUÇLAR

Çoğu milli takımın 11’lerinde kimler oynuyor, bellidir. Peki bizde niye böyle değil? Neden bir omurga oluşturamıyoruz?

Futbolcu grafiklerinin çok değişken olması ve sonuçların istenen düzeyde olmaması teknik adamları yeni arayışlara yöneltiyor. Yeni arayış demek yeni isim, yeni takım demektir. Türkiye bunu yaşadı. Milli takımda rekor sayıda futbolcu kullanmamızın ana sebebi bu. Halbuki milli takım dediğin 7’den 70’e birçok insanın ezbere sayabileceği bir takım demektir. Neyse, biz Dünya Kupası’na gidelim de, değişerek gidelim!

5- İLK 9 HAFTA F.BAHÇE’NİN YOL HARİTASINI BELİRLER

Aykut Kocaman’ın, “Büyük maçların olduğu ilk 9 haftayı en az kayıpla kapatmalıyız” tespiti doğru mu?

Doğru bir yaklaşım. Ligin ilk 9 haftasında alınacak sonuçlar Fenerbahçe’nin yol haritasını büyük ölçüde ortaya çıkartabilir. Aykut Hoca sağlıklı bir değerlendirme yapmış.

6- ELİNDE VARSA DIŞARIDAN ALMAYA İHTİYAÇ DUYMAZSIN

Yabancı sınırlaması ile ilgili görüşleriniz?..

Rekabetin yerlisi yabancısı olmaz; iyisi veya kötüsü olur. Sen oyuncu yetiştiriyorsan, elinde varsa, isterse yabancı serbest olsun... Bunlar her zaman polemik konusu olan şeyler. Senin elinde varsa, zaten dışardan almaya ihtiyaç duymazsın.

7- BASKETBOLDAKİ GÖRÜNTÜ HARİKA

Biraz da basketboldan söz edelim. 12 Dev Adam’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

BASKETBOLCULAR beklentinin üzerinde. Harika bir oyuncu grubu var. Milli takımdan memnun olanların sayısı, memnun olmayanlardan fazla. Bu çocuklar 16’ncı da olabilir, 8’inci de. Bazı durumlarda sonuçtan ziyade görüntü önemlidir. Bu görüntüyü veren takım da her sonucu alabilir.

8- BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN?

Neymar 222 milyon Euro, Mbappe 180 milyon Euro, Dembele 130 milyon Euro... Bu rakamlar normal mi?

Normal bir şey olsa sen bana bu soruyu sormazsın. Sadece bonservisine 222 milyon Euro verdiğin futbolcunun toplam maliyeti 500 milyon Euro’yu geçiyor. Böyle bir şey yok. Zaten UEFA da soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonunda bu transferlerin bir kısmı iptal olabilir ya da ağır cezalar gelebilir.‘Bu değirmenin suyu nereden geliyor’ diye sorarlar.

9- JANSSEN F.BAHÇE’DE İŞ YAPAR

Janssen Fenerbahçe’nin aradığı golcü mü?

Janssen Hollanda’da da gole yakın, güçlü bir oyuncuydu. Tottenham’da beklentileri karşılamadı ama belki istediği ortamı orada bulamadı. Janssen muhtemelen bizim ligde iş yapabilecek bir futbolcu. Çünkü bizim lig, Hollanda Ligi’ne daha yakın. Janssen, Hollanda’da kötü başladığı bir sezonda gol kralı oldu. Orada seni beklerler ama İngiltere’de beklemezler.

10- BEKLEMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Aziz Yıldırım, “Futbolcu yetiştirmek için bir Altınordu yetmez, çok Altınordu lazım” dedi. Başka Altınordu’lar çıkabilir mi?

Çıkar. Çıkmaz mı... Ama bunu yapan kulüplerin başarıya dayalı devamlılığı yok, zamana dayalı devamlılığı var. Bugün Aziz Bey veya benzeri başkanlar çıksa ‘10 yıllık yeni bir program geliştirdik’ dese, beklemeye tahammülü olmayan bir ülkeyiz. Günlük yaşıyoruz. Futbolcu yetişmesi zamana dayalıdır. Bekleyeceksin, göreceksin.