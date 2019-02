Transferi 3 dakikada bitti, 3 dakikada 2 gol attı! Kagawa'nın transfer hikayesi...

İşte Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel'in ağzından, idari menajer Ali Naibi, teknik direktör Şenol Güneş ve başkan Fikret Orman arasında geçen Kagawa transferinin hikayesi.

"Kagawa'yla alakalı hem başkan hem transfer komitesi özellikle de Umut bey 1 yıldır zaten uğraşıyordu. Beşiktaş'ın gündemde olan bir futbolcuydu. Ama kısmet benim üzerime kaldı gibi oldu. Çünkü transferin son günü çok tesadüf bir şekilde başkan Şenol hoca, ve Ali Naibi bir yerde oturduk. Takımın gidişatını konuşup 2 saat baya bir muhabbet ettilk. Bir an benim aklıma Kagawa geldi. 'Hocam Kagawa nasıl bir futbolcu?' dedim. 'İyi oyuncudur' dedi. 'Bizde iş yapar mı?' dedim. 'Yapar tabii ki neden yapmasın. Kaliteli oyuncu' dedi. 'Ee niye almıyoruz hocam' dedim. 'Para yok ki Hüseyin'cim' dedi. 'Hocam ben karşılarım' dedim. 'Sen oynatır mısın, takıma alır mısın?' dedim. 'Alırım tabii ki'dedi. 'Neden almayayım' dedim. 'Ali Naibi'ye döndüm kaç para?' dedim. '1.5 milyon euro' dedi. 'Ağabey 750 bin teklif et' dedim. 'Yok edersin yok edemezsin nasıl olacak?' 'Ya et, ne olacak. Taş attık kolumuz mu yoruldu?' 'Yok onu Milan istiyor' dedi. 'Milan istiyorsa Milan'a gitsin. Bizim teklifimiz 750 bin euro' dedim. Oradan başkan lafa katıldı. Dedi ki 'Ali 250 bin de ben veriyorum. Git teklif et gel.' Ali Naibi içeri gitti geri geldi. 'Başkanım hayırlı uğurlu olsun transfer bitti' dedi. El sıkıştık öpüştük. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Şunu söylüyorum hatta. 3 dakikada transfer bitti. 3 dakikada da gol attı."

