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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İsmail ER
05.02.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Transferi 3 dakikada bitti, 3 dakikada 2 gol attı! Kagawa'nın transfer hikayesi...

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Beşiktaş yeni transferleri için imza töreni düzenledi. İmza töreni sonrası Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Kagawa trasnferini Hürriyet'e anlatı.

İşte Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel'in ağzından, idari menajer Ali Naibi, teknik direktör Şenol Güneş ve başkan Fikret Orman arasında geçen Kagawa transferinin hikayesi.

"Kagawa'yla alakalı hem başkan hem transfer komitesi özellikle de Umut bey 1 yıldır zaten uğraşıyordu. Beşiktaş'ın gündemde olan bir futbolcuydu. Ama kısmet benim üzerime kaldı gibi oldu. Çünkü transferin son günü çok tesadüf bir şekilde başkan Şenol hoca, ve Ali Naibi bir yerde oturduk. Takımın gidişatını konuşup 2 saat baya bir muhabbet ettilk. Bir an benim aklıma Kagawa geldi. 'Hocam Kagawa nasıl bir futbolcu?' dedim. 'İyi oyuncudur' dedi. 'Bizde iş yapar mı?' dedim. 'Yapar tabii ki neden yapmasın. Kaliteli oyuncu' dedi. 'Ee niye almıyoruz hocam' dedim. 'Para yok ki Hüseyin'cim' dedi. 'Hocam ben karşılarım' dedim. 'Sen oynatır mısın, takıma alır mısın?' dedim. 'Alırım tabii ki'dedi. 'Neden almayayım' dedim. 'Ali Naibi'ye döndüm kaç para?' dedim. '1.5 milyon euro' dedi. 'Ağabey 750 bin teklif et' dedim. 'Yok edersin yok edemezsin nasıl olacak?' 'Ya et, ne olacak. Taş attık kolumuz mu yoruldu?' 'Yok onu Milan istiyor' dedi. 'Milan istiyorsa Milan'a gitsin. Bizim teklifimiz 750 bin euro' dedim. Oradan başkan lafa katıldı. Dedi ki 'Ali 250 bin de ben veriyorum. Git teklif et gel.' Ali Naibi içeri gitti geri geldi. 'Başkanım hayırlı uğurlu olsun transfer bitti' dedi. El sıkıştık öpüştük. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Şunu söylüyorum hatta. 3 dakikada transfer bitti. 3 dakikada da gol attı."

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