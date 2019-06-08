Transferde son dakika! Arda ve Emre'nin ardından...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Transferde son dakika! Arda ve Emre'nin ardından...
Sezonun bitimiyle transferde hareketli saatler yaşanıyor. Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ardından şimdi de...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/10
İspanyol devi Atletico Madrid transfer bombalarını patlatıyor. Madrid'in radarında yine Türkiye var...
2/10
Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da top koşturduğu Atletico Madrid tarihi bir transfere daha imza atıyor...
3/10
Yaz transfer döneminin en hareketli kulübü olması beklenen Fenerbahçe'nin kasası doluyor...
4/10
Eljif Elmas için yapılan transfer spekülasyonları şimdi tek tek gerçekleşme evresine girmiş durumda.
5/10
İSTANBUL'A GELİYORLAR
Eljif'i en çok isteyen takımların başında olan ve 12 milyon Euro nakit ile birlikte 1 oyuncusunu bedava kiralama teklifi yapacağı iddia edilen Atletico Madrid, önümüzdeki hafta temsilcilerini İstanbul'a gönderiyor.
6/10
Eljif'i en ciddi şekilde isteyen kulüplerden birisi de İtalyan devi Inter. İtalyan yöneticilerin de Eljif için İstanbul'a gelmesi an meselesi.
7/10
Fener yönetimi işi şu anda ağırdan alıyor.
8/10
Ancak fiyat 15 milyon Euro'yu geçerse satışa onay çıkabilir.
9/10
Fener yönetimi, Eljif'in değerinin artacağını düşünüyor. Bu yüzden satış işlemi seneye kalabilir.