Transfer sezonu ne zaman kapanıyor?
Transfer sezonu ne zaman bitecek sorusu futbolseverlerin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. 17 Haziran tarihinde resmen başlayan transfer sezonunun ne zaman biteceği gündemi yakından takip eden vatandaşların araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Peki, transfer sezonu ne zaman kapanıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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