Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi ne zaman kapanacak?
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yoğunlaştıkları futbolcuları kadroya katmak için ellerinden geleni yapan futbol kulüpleri, son günlerde çalışmalarına hız verdi. Takımlarına destek veren futbolseverler ise transfer döneminin hangi tarihte biteceğini merak ediyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi ne zaman kapanacak?
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'de yer alan tüm kulüpler, haziran ayında başlayan transfer dönemi kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İşte, 2019-2020 sezonu transfer döneminin kapanacağı tarih...
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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