Transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitecek?
Transfer dönemi ne zaman bitecek sorusunun yanıtı yüz binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 4 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminin bitmesine artık saatler kaldı. Peki, transfer dönemi ne zaman saat kaçta bitecek? İşte detaylar.
Kulüplerin, anlaştıkları futbolculara sözleşme imzalatmak için artık çok kısa bir süresi kaldı. Takımlarından transfer haberleri bekleyen futbolseverler bir yandan da ara transfer döneminin ne zaman saat kaçta biteceğini merak ediyor. İşte, ara transfer döneminin kapanacağı tarih...
'Ara transfer' ya da 'devre arası transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de yarın (31 Ocak Perşembe) sona erecek. 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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