Süper Lig'in başlamasına çok az bir zaman kala tüm futbolseverler transfer döneminin ne zaman biteceğini sorgulamaya başladılar. 2017-2018 sezonu öncesinde yapılan transferler taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

Ayrıca, 2. transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak tarihlerinde olacağı aktarıldı.