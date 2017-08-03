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Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer döneminin ne zaman biteceğini sorgulayan sporseverler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyorlar. 2017-2018 yılı Süper Ligi'nin başlamasına çok az bir zaman kala transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, yaz dönemi transferleri ne zaman sona erecek? İşte, TFF tarafından belirtilen tarih.

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Süper Lig'in başlamasına çok az bir zaman kala tüm futbolseverler transfer döneminin ne zaman biteceğini sorgulamaya başladılar. 2017-2018 sezonu öncesinde yapılan transferler taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil döneminin 17 Haziran'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi.

Ayrıca, 2. transfer ve tescil döneminin ise 4-31 Ocak tarihlerinde olacağı aktarıldı.

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