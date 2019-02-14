Trabzonspor'dan Arda Akbulut kararı! 1 milyon TL...
Galatasaray maçında kaleyi koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut için flaş karar. Yönetim, genç ismin ücretiyle ilgili değişikliğe gidiyor.
3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'un aylık kazancı herkesi şaşırttı.
Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 TL alıyor.
Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyor
Arda Akbulut'un performansı beğeni kazanırken Avrupa'da birçok takım tarafından mercek altına alındığı da ifade ediliyor. (Sabah)
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından bu açıklamayı yapmıştı...
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