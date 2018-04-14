Trabzonspor’da yabancı oyuncular maça çıkmama kararı aldı! Kulüpten açıklama geldi...
Trabzonspor’da yabancı oyuncular, Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı. Bordo-mavili basketbol kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada ise yabancı oyuncularla yolların ayrılacağı duyuruldu.
TRABZONSPOR Basketbol Takımı'nın yabancı oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bugün saat 15.15’te oynanacak Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25’inci haftasında Eskişehir Basket ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Trabzonspor’da Türk oyuncular Eskişehir Basket maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, altyapıdan A takıma takviye yapılarak kadro tamamlandı.
Bordo-mavililerin Eskişehir Basket maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Burak Eşlik, Yiğit Özkan, Barış Tütüncü, Mehmet Eren Altuntaş, Yusuf Necip Seçen, Batuhan Emre Kaplan, Alper Saruhan, Dursun Kutay Erol, Ozan Anton Odabaşı, Bora Hun Paçun ve Kaan Konak."
SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK!
Trabzonspor Basketbol Takımı'nda yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip'in sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilecek!
"TÜM YABANCI OYUNCULARIMIZLA YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI ALDIK"
Bordo-mavili basketbol kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor Basketbol olarak her zaman oyuncuların emeklerine saygı gösteren bir kulüp olmaya özen gösterdik. Kontratları gereği alacaklarını FIBA’dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor’a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancı oyuncularımızın davranışını sporun amatör ruhuyla bağdaştıramıyoruz. Maaş ödemelerinde 2 ay geriden gelen kulübümüzün maç öncesi yapılacak kısmi bir ödeme ile birlikte hafta içinde de maaşlarının tamamlanacağı sözüne de olumsuz yanıt veren tüm yabancı oyuncularımızla yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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