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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
14.04.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Trabzonspor’da yabancı oyuncular maça çıkmama kararı aldı! Kulüpten açıklama geldi...

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Trabzonspor’da yabancı oyuncular maça çıkmama kararı aldı! Kulüpten açıklama geldi...

Trabzonspor’da yabancı oyuncular, Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı. Bordo-mavili basketbol kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada ise yabancı oyuncularla yolların ayrılacağı duyuruldu.

TRABZONSPOR Basketbol Takımı'nın yabancı oyuncuları, kulüpten alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle bugün saat 15.15’te oynanacak Eskişehir Basket maçına çıkmama kararı aldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25’inci haftasında Eskişehir Basket ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip, kulüpten alacakları nedeniyle maça çıkmama kararı aldı. Trabzonspor’da Türk oyuncular Eskişehir Basket maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkarken, altyapıdan A takıma takviye yapılarak kadro tamamlandı.

Bordo-mavililerin Eskişehir Basket maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Burak Eşlik, Yiğit Özkan, Barış Tütüncü, Mehmet Eren Altuntaş, Yusuf Necip Seçen, Batuhan Emre Kaplan, Alper Saruhan, Dursun Kutay Erol, Ozan Anton Odabaşı, Bora Hun Paçun ve Kaan Konak."

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK!
Trabzonspor Basketbol Takımı'nda yabancı oyuncular Paul Harris, Sarunas Vailiauskas, Tomislav Zubcic, Osiris Eldridge, Chris Obekpa, Calep Green ve Brady Heslip'in sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilecek!

"TÜM YABANCI OYUNCULARIMIZLA YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI ALDIK"
Bordo-mavili basketbol kulübünden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor Basketbol olarak her zaman oyuncuların emeklerine saygı gösteren bir kulüp olmaya özen gösterdik. Kontratları gereği alacaklarını FIBA’dan tahsil etme haklarını 1 ay sonra elde edecek olmalarına rağmen bu haklarını Trabzonspor’a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan yabancı oyuncularımızın davranışını sporun amatör ruhuyla bağdaştıramıyoruz. Maaş ödemelerinde 2 ay geriden gelen kulübümüzün maç öncesi yapılacak kısmi bir ödeme ile birlikte hafta içinde de maaşlarının tamamlanacağı sözüne de olumsuz yanıt veren tüm yabancı oyuncularımızla yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

 

Basketbol'da Avrupa Kupası bir kez daha Türkiye'de!

Daçka'dan tarihi başarı!ULEB Avrupa Kupası finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı, kupasını kaldırdı. Volkswagen Arena'da yapılan finalin ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seriyi 2-0 kazanan ve tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden yeşil-siyahlılara, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupası verildi. Darüşşafaka oyuncuları ile teknik heyetine, madalyalarını Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan takdim etti. Bertomeu, ardından ULEB Avrupa Kupası'nı takım kaptanı Furkan Aldemir'e verdi. Furkan Aldemir, Wilbekin ve Doğuş Özdemiroğlu, kupayı beraber havaya kaldırdı. Kupa töreninin ardından saha ortasında basın mensuplarına poz veren yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet, Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Ayrıca ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Scottie Wilbekin seçildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Wilbekin ödülünü aldı.
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