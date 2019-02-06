Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
GeriFutbol Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
06.02.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor

Devre arasında Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado ile yollarını ayıran Trabzonspor'da, genç kaleciler Uğurcan Çakır ile Arda Akbulut da performanslarıyla güven verip deneyimli kalecilerin boşluğunu doldurdular.

Bordo-mavililerde, ligin 12. haftasında 5-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kaptan Onur Recep Kıvrak, kadro dışı bırakıldı. Devre arasında tecrübeli kaleci ile yollar ayrılırken Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado da alacaklarını gerekçe göstererek ülkesine döndü. Kadrosundan iki tecrübeli kalecinin ayrıldığı Karadeniz ekibi, transfer yasağı nedeniyle kalesini genç eldivenlere teslim etti. Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda kalede boşluğu doldurdu ancak sakatlanınca teknik direktör Ünal Karaman, son oynanan Ümraniyespor maçında 18 yaşındaki Arda Akbulut'a görev verdi.

- Onur'dan daha az gol yedi

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak, ligin 12 haftasında bin 80 dakika sahada kalırken kalesinde 18 gol, maç başına 1,5 gördü. Bu oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından Uğurcan Çakır, ligde 8 maçta 720 dakika sahada kalırken 9 gol yedi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 342 dakika oynadı ve kalesinde 2 gole engel olamadı. Böylece Uğurcan Çakır, 12 resmi karşılaşmada bin 62 dakikada süre alıp 11 gol yiyerek maç başına 0.91 golle oynadı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,55
    11661kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Arda ilk kez

Trabzonspor'da Arda Akbulut da Uğurcan Çakır'ın Ankaragücü maçında sakatlanmasının ardından ilk kez dün Ümraniyespor karşısında A takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor maçının son 18 dakikasında Uğurcan Çakır'ın yerine görev yapan Arda Akbulut, böylece kupada 2 maçta 108 dakika kaleyi korurken gol yemedi. Takımdan ayrılan Esteban Alvarado da bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giymiş ve 2 gol kalesinde görmüştü.

- Galatasaray maçı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçta ise kaleyi hangi oyuncunun koruyacağı belirsizliğini koruyor. Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır'ın antrenmanların ardından sağlık ekibi ve teknik heyetin vereceği karar sonrası durumu belli olacak. Uğurcan Çakır'ın forma giymemesi halinde Ümraniyespor maçında olduğu gibi kaleyi Arda Akbulut koruyacak.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Avrupa'nın 2 numaralı kupası İstanbul’da

Messi'yi iyileştiren çicek! Sahaya kusuyordu...

Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor

Cenk Tosun'un sözleri Ada'yı karıştırdı