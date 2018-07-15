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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.07.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Trabzonspor Triglav maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Trabzonspor Triglav maçı hangi kanalda saat kaçta?

Trabzonspor sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Eksiklikleri görmek ve takım içi uyumu gözlemlemek için Triglav ile hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan Trabzonspor, bu maçı Slovenya'da oynayacak. Peki, Trabzonspor Triglav maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Trabzonspor Triglav maçı için geri sayım başladı. Oyuncuların fiziki ve mental durumunu gözlemleyebilmek için hazırlık maçlarına önem veren Trabzonspor, Sloven ekibi Triglav ile mücadele edecek. Peki, Trabzonspor Triglav maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Trabzonspor Triglav hazırlık maçı, 15 Temmuz Pazar günü 14.00'da oynanacak. Karşılaşmayı yayınlayacak kanal bilgisi bulunmuyor.

İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Slovenya’da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bugün kamptaki ilk hazırlık maçını Slovenya NK Triglav Kranj takımı ile oynayacak.

Slovenya’daki 1’inci etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra dünü izinli olarak geçiren ve bugün 2’nci etap kamp çalışmalarına Slovenya’nın Kranjska Gora Kasabası’nda başlayacak olan Trabzonspor, bugün kamptaki ilk hazırlık maçını Slovenya’nın 1’inci lig takımlarından NK Triglav Kranj ile oynayacak. Saat 13.00’te başlayacak olan karşılaşmanın Slovenya’nın Kranj Stadı’nda oynanacağı kaydedildi.

EKSİKLER FAZLA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, hazırlık maçları öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. 15-23 Temmuz tarihleri arasında toplamda 4 hazırlık maçı oynayacak olan bordo-mavililerde beklenen transferlerin henüz yapılamaması nedeniyle stoperde sadece Mustafa Akbaş ile genç oyuncu Hüseyin Türkmen yer alırken, ayrıca sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışan Sosa, Kamil Ahmet, Castillo, Batuhan’ın da tedavileri devam ediyor.

ONAZİ DÖNDÜ

Trabzonspor’un Dünya Kupası’nda mücadele eden tek oyuncusu olan ve Nijerya Milli takımı ile Dünya Kupası’nda yer aldığı için ekstra izin verilen Onazi, dün akşam saatlerinde Trabzonspor’un Slovenya kampına dahil oldu. İzni biten orta saha oyuncusunun, kampa belirtilen süre içerisinde katılması teknik heyeti de memnun etti.

ABDÜLKADİR KAMPI KAPATTI

2018 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde mücadele edecek U19 Milli Takımının aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımın 2’nci etap kamp çalışmalarında yer alamayacak. 16-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada yer alacak olan ve Trabzonspor’un Slovenya kampında oynayacağı hazırlık maçlarında da takımını yalnız bırakacak olan genç oyuncu, turnuvanın ardından Trabzon’da takıma dahil olacak.

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