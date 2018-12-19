Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tur mücadelesi devam ediyor. Son 16 Turunda mücadele edecek olan bir diğer takımın belirleneceği Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı, her iki bölgede yaşayan birçok futbolsever tarafından ekran başından takip edilecek. Peki, Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler
Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı, günün merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında öncesi bazı bilgiler
TRABZONSPOR SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası Son 5. Tur ikinci mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Sivas Belediyespor ile mücadele edecek. 19 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele A2 TV ekranlarından canlı izlenebilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 5inci Tur ilk maçında deplasmanda 2nci Lig ekibi Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bugün sahasında oynayacağı rövanş maçını kazanarak kupada adını son 16 takım arasına yazdırmayı istiyor.
Spor Toto Süper Ligde yakaladığı 4 maçlık puan serisiyle 4üncülüğe yükselen Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasının ardından çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor. 5inci tur ilk maçında deplasmanda 2nci Lig ekibi Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, rövanş maçında bugün rakibini evinde konuk edecek. Saat 20.30da Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
KARAMAN'IN İLK MAÇTAKİ 11'İ İLE SAHAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Bordo-mavililerde bu maç öncesi Kucka ile Sosa'nın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karamanın, bugünkü karşılaşmaya deplasmanda oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta tercih ettiği 11 ile çıkması bekleniyor. Karamanın Beşiktaş maçında 11'de sahaya çıkan oyuncuları dinlendirerek ligde daha az süre alan oyunculara şans vereceği kaydedildi.
TRABZONSPORUN SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Esteban- Kamil Ahmet, Batuhan, Hosseini, Ibanez, Zeki, Murat Cem, Semih, Abdülkadir Parmak, Amiri, Ekuban
SAKAT: Kucka, Sosa
Yorumları Göster
Yorumları Gizle