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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
19.12.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tur mücadelesi devam ediyor. Son 16 Turunda mücadele edecek olan bir diğer takımın belirleneceği Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı, her iki bölgede yaşayan birçok futbolsever tarafından ekran başından takip edilecek. Peki, Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı, günün merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, Trabzonspor Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında öncesi bazı bilgiler

TRABZONSPOR SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 5. Tur ikinci mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Sivas Belediyespor ile mücadele edecek. 19 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele A2 TV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5inci Tur ilk maçında deplasmanda 2nci Lig ekibi Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bugün sahasında oynayacağı rövanş maçını kazanarak kupada adını son 16 takım arasına yazdırmayı istiyor.

Spor Toto Süper Ligde yakaladığı 4 maçlık puan serisiyle 4üncülüğe yükselen Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasının ardından çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor. 5inci tur ilk maçında deplasmanda 2nci Lig ekibi Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, rövanş maçında bugün rakibini evinde konuk edecek. Saat 20.30da Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

KARAMAN'IN İLK MAÇTAKİ 11'İ İLE SAHAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bordo-mavililerde bu maç öncesi Kucka ile Sosa'nın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karamanın, bugünkü karşılaşmaya deplasmanda oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta tercih ettiği 11 ile çıkması bekleniyor. Karamanın Beşiktaş maçında 11'de sahaya çıkan oyuncuları dinlendirerek ligde daha az süre alan oyunculara şans vereceği kaydedildi.

TRABZONSPORUN SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Kamil Ahmet, Batuhan, Hosseini, Ibanez, Zeki, Murat Cem, Semih, Abdülkadir Parmak, Amiri, Ekuban

SAKAT: Kucka, Sosa

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