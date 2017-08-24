Trabzonspor o yıldızla mutlu sona ulaştı!

Trabzonspor, uzun zamandır uğraştığı Sissoko transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Muharrem Usta’nın, Tottenham ile yürüttüğü temasların neticesinde 1 yıllık kiralama konusunda olumlu yanıt aldığı belirtildi.
Mali asıllı Fransız orta saha ve kanat oyuncusu için Bordo-Mavililer’in İngiliz ekibine herhangi bir ödeme yapmayacağı, 28 yaşındaki yıldızın ise yıllık 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) kazanacağı öğrenildi. Sissoko’nun, Türkiye temsilcisi olan Kaan Toker ile birlikte özel uçakla yarın İstanbul’a geleceği de edinilen bilgiler arasında (Fanatik)